У світі підтвердили 127 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

Станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 464,029 осіб. У свою чергу, одужали 4,347,162 людини. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 8,641,120 осіб інфіковано. За добу виявлено 127,165 нових випадків коронавірусу.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2,254,662), Бразилія (1,032,913), Росія (576,162), Індія (395,048), Велика Британія (304,580), Перу (251,338), Іспанія (245,938), Італія (238,275), Чилі (236,748), Іран (202,584), Франція (196,724), Німеччина (190,670) і Туреччина (186,493).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 119,714 особи, Бразилії — 49,976, Великій Британії — 42,674, Італії — 34,610, Франції — 29,636 та Іспанії — 28,322. У Китаї загалом — 4639, один летальний випадок за останні 7 тижнів.

Нагадаємо, в Україні без нових антирекордів: за добу коронавірус виявили у 841 людини.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.