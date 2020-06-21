Скачать
Неділя, 21.06.2020
У світі підтвердили 127 тисяч нових випадків COVID-19 за добу
У світі підтвердили 127 тисяч нових випадків COVID-19 за добу
День на Донбасі: ворог застосовує артилерію та міномети
День на Донбасі: ворог застосовує артилерію та міномети
Дебют Каштру: "Шахтар" - чемпіон України з футболу
Дебют Каштру: "Шахтар" - чемпіон України з футболу
День медика: найгарніші привітання у прозі та листівках
День медика: найгарніші привітання у прозі та листівках

У світі підтвердили 127 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

У світі підтвердили 127 тисяч нових випадків COVID-19 за добу
07:15 Сьогодні Телеграф УНН
Станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 464,029 осіб. У свою чергу, одужали 4,347,162 людини. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 8,641,120 осіб інфіковано. За добу виявлено 127,165 нових випадків коронавірусу.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2,254,662), Бразилія (1,032,913), Росія (576,162), Індія (395,048), Велика Британія (304,580), Перу (251,338), Іспанія (245,938), Італія (238,275), Чилі (236,748), Іран (202,584), Франція (196,724), Німеччина (190,670) і Туреччина (186,493).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США — 119,714 особи, Бразилії — 49,976, Великій Британії — 42,674, Італії — 34,610, Франції — 29,636 та Іспанії — 28,322. У Китаї загалом — 4639, один летальний випадок за останні 7 тижнів.

На Кіпрі в аеропортах будуть тестувати на COVID-19

Нагадаємо, в Україні без нових антирекордів: за добу коронавірус виявили у 841 людини.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Франції вболівальники зможуть повернутися на стадіони 11 липня
02 У Рівному археологи знайшли артефакти віком у тисячу років
03 Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом
04 Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв з моменту незалежності України
05 Окупанти випустили дві авіаційні ракети по Павлополю
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом
Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом
В Київській області готуються посилити карантин
В Київській області готуються посилити карантин
У Київській області збільшують кількість громадського транспорту
У Київській області збільшують кількість громадського транспорту
День батька 2020: найщиріші привітання у прозі, віршах та картинках
День батька 2020: найщиріші привітання у прозі, віршах та картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся