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День батька 2020: привітання у віршах та прозі
День батька 2020: привітання у віршах та прозі

День батька 2020: привітання у віршах та прозі

День батька 2020: привітання у віршах та прозі
09:55 Сьогодні Телеграф nv.ua unsplash.com
День батька (Father's Day) або День батьків в 2020 році відзначається 21 червня.

Щорічний день на честь татусів відзначають у багатьох країнах світу. Це свято перехідне - його відзначають у третю неділю червня.

Вперше День батька зустріли в США 19 червня 1910 року. З ініціативою заснувати свято День батька виступила американка Сонора Додд з міста Спокан, штат Вашингтон - її тато сам виховував шістьох дітей після того як його дружина померла під час пологів.

Привітайте свого батька на честь свята - надішліть йому красиву картинку або добрий вірш з подяками.

З Днем батька я вітаю,

Будь здоровий, любий тату,

На удачу і добро

Буде хай життя багате.

Кажу за все спасибі:

За підтримку і добро,

Я бажаю тобі сили,

І щоб все в тебе було.

***

Ти найсильніший, найрозумніший,

І найдобріший, врешті-решт!

Тебе люблю просто шалено,

І я пишаюся тобою, батьку!

Бажаю міцного здоров'я,

Завжди будь номером один!

Я кажу тобі з любов'ю:

Ти, тато, кращий з чоловіків!

***

Татку, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце - вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої і завжди оберігає, що б не сталося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожна мить.

***

Ти захист і опора

Для своєї родини,

Привітання з Днем батька

Від мене прийми.

Буде будинок нехай повною чашею,

Діти підростають.

Нехай в домівці

Кохання з теплом палають.

У сімейному житті для

Не буде нехай кінця,

Нести бажаю гордо звання Батька.

День батька 2020: найщиріші привітання у прозі, віршах та картинках

***

Ти для мене завжди опора,

Нвйдорожчий батьку мій.

Тебе люблю я навіть в суперечках,

І ось сьогодні день твій.

Нехай дарує життя тобі посмішки,

Нехай всі здійсняться мрії.

Нехай навіть роблячи помилки,

Завжди щасливим будеш ти!

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Все по темі:

ТАТО, Свято, День батька 2020.

Автор:

Телеграф
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