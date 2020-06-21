День батька 2020: привітання у віршах та прозі

Щорічний день на честь татусів відзначають у багатьох країнах світу. Це свято перехідне - його відзначають у третю неділю червня.
Вперше День батька зустріли в США 19 червня 1910 року. З ініціативою заснувати свято День батька виступила американка Сонора Додд з міста Спокан, штат Вашингтон - її тато сам виховував шістьох дітей після того як його дружина померла під час пологів.
Привітайте свого батька на честь свята - надішліть йому красиву картинку або добрий вірш з подяками.
З Днем батька я вітаю,
Будь здоровий, любий тату,
На удачу і добро
Буде хай життя багате.
Кажу за все спасибі:
За підтримку і добро,
Я бажаю тобі сили,
І щоб все в тебе було.
***
Ти найсильніший, найрозумніший,
І найдобріший, врешті-решт!
Тебе люблю просто шалено,
І я пишаюся тобою, батьку!
Бажаю міцного здоров'я,
Завжди будь номером один!
Я кажу тобі з любов'ю:
Ти, тато, кращий з чоловіків!
***
Татку, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце - вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої і завжди оберігає, що б не сталося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожна мить.
***
Ти захист і опора
Для своєї родини,
Привітання з Днем батька
Від мене прийми.
Буде будинок нехай повною чашею,
Діти підростають.
Нехай в домівці
Кохання з теплом палають.
У сімейному житті для
Не буде нехай кінця,
Нести бажаю гордо звання Батька.
***
Ти для мене завжди опора,
Нвйдорожчий батьку мій.
Тебе люблю я навіть в суперечках,
І ось сьогодні день твій.
Нехай дарує життя тобі посмішки,
Нехай всі здійсняться мрії.
Нехай навіть роблячи помилки,
Завжди щасливим будеш ти!