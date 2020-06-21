Скачать
Неділя, 21.06.2020
Зеленський: Кожен лікар перебуває на передовій, воюючи за наше життя
Зеленський: Кожен лікар перебуває на передовій, воюючи за наше життя
В яких областях України не варто послаблювати карантин: відповідь МОЗ
В яких областях України не варто послаблювати карантин: відповідь МОЗ
Коноплянка: Я повернувся, щоб виграти УПЛ
Коноплянка: Я повернувся, щоб виграти УПЛ
День батька 2020: привітання у віршах та прозі
День батька 2020: привітання у віршах та прозі

Захист від рейдерства: в Мін'юсті розповіли, як оскаржити реєстраційні дії

Захист від рейдерства: в Мін'юсті розповіли, як оскаржити реєстраційні дії
12:40 Сьогодні Телеграф УНН
В Україні існує два шляхи оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів: адміністративний — звернення зі скаргою до Міністерства юстиції України або його територіального органу, і судовий — подача позову до суду. Про це розповіли в Офісі протидії рейдерства (Мін’юст).

"Механізм захисту своїх майнових прав обирає сам скаржник. Але бувають випадки, коли особа може звернутися тільки до суду (наприклад, якщо із моменту, коли вона дізналася чи могла дізнатися про можливе порушення своїх прав, пройшло більше 60 днів)", — кажуть в Мін’юсті.

Також у відомстві звертають увагу на суть оскарження.

Якщо позивач оскаржує дії державного реєстратора в контексті статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (відмова від проведення державної реєстрації) і спір не стосується речових прав чи обмежень на нерухоме майно третіх осіб, то він є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. У цьому випадку позовну заяву потрібно подавати до окружного адміністративного суду за вибором позивача: за зареєстрованим місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи або за місцезнаходженням відповідача.

Малюська: Ми невпинно наближаємось до великого розпродажу тюрем

У випадку, коли позивачем оскаржуються дії державного реєстратора за заявою третьої особи, то вбачається спір про право між позивачем та іншою особою, який повинен розглядатися в порядку цивільного або господарського судочинства, залежно від суб’єктного складу сторін.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Минюст, Права, Рейдерство.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День батька 2020: найщиріші привітання у прозі, віршах та картинках
02 День медика: найгарніші привітання у прозі та листівках
03 У Рівному археологи знайшли артефакти віком у тисячу років
04 У Франції вболівальники зможуть повернутися на стадіони 11 липня
05 Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Коронавірус в ЗСУ: скільки українских військових хворіє COVID-19
Коронавірус в ЗСУ: скільки військових хворіє COVID-19
В Києві - майже сотня жертв COVID-19
В Києві - майже сотня жертв COVID-19
Трагедія на Позняках: виявлено ще одного загиблого
Трагедія на Позняках: виявлено ще одного загиблого
День батька: Google створив doodle для найріднішого
День батька: Google створив doodle для найріднішого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся