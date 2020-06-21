Поради, як уберегтися від вибуху газу в будинку

На жаль, немає заходів, які давали б стовідсотковий захист від вибуху. Витік газу може виникнути у сусідів, а постраждають всі. Але внести свій невеликий внесок у мінімізацію ризиків вибуху може кожен.

Вранці 21 червня 2020 року в житловому багатоповерховому будинку на Позняках в Києві стався вибух. Зруйновані були кілька поверхів, є загиблі.

За попередніми даними, викликав його вибух побутового газу. І такі трагедії в Україні не рідкість - чого тільки варті масштабні вибухи з великою кількістю загиблих і постраждалих в Дрогобичі в серпні 2019 року, в Миколаєві в червні 2014 року, в Дніпрі в жовтні 2007 року. І це вже не кажучи про регулярні дрібні вибухи, що руйнують окремі квартири, дачні будинки або гаражі.

Не дивно, що після кожної нової трагедії багато хто замислюється, а як же можна убезпечити себе від подібних трагедій? Тим більше, враховуючи той факт, що в багатьох українських оселях встановлені газові плити або газові котли для опалення приміщення та підігріву води. На додачу до цього, в старих будинках часто встановлено старе обладнання, та й не всі українці можуть собі дозволити його регулярне оновлення і перевірку.

Ще одна небезпека газу - сам по собі він без кольору і запаху, а впливає він повільно. Тож його можна не відразу відчути. Більш того, при визначеній концентрації в повітрі газ вибухає, а оскільки газ горючий - в результаті можлива пожежа. Крім того, газом і продуктами його горіння можна отруїтися.

Як мінімізувати ризик вибуху побутового газу в квартирі або будинку

1. Якщо вам здається, що ви відчули запах газу, не соромтеся відразу телефонувати газовикам за номером аварійної служби 104. Виїжджати на подібні виклики, причому безкоштовно, - це їхня робота. Адже краще перепильнувати, ніж недопильнувати. Сам по собі природний газ невидимий і нічим не пахне, тому його витік важко помітити. Тому в природний газ, що надходить до споживачів, вводять етилмеркаптан - з'єднання етанолу і сірководню, що має характерний запах. При появі в приміщенні цього запаху потрібно перекрити вентиль на трубі, розкрити кухонне вікно і вхідні двері, щоб створити протяг. Для надійності - попередьте про це сусідів.

2. Встановіть детектор газу. Більшість сучасних газових плит продають вже з захистом від витоку газу. Однак якщо, наприклад, у вас немає газової плити, але є газовий котел - потрібно встановити окремий детектор газу. Вони бувають або вбудованими, або автономними. Останні коштують порівняно недорого і їх можна купити в будь-якому будівельному гіпермаркеті або в інтернеті. Як правило, при найменшому витоку газу таке обладнання подає звуковий сигнал, а у випадку з вбудованим датчиком - перекриває подачу газу.

3. Правильно використовуйте газове обладнання. Якщо йдете або їдете надовго з квартири або будинку - обов'язково перекривайте газовий вентиль. Адже витік може відбутися, коли вас не буде вдома, прийшовши додому ви увімкнете світло, а від іскри газ вибухне.

Крім того, перед тим, як використовувати плиту, слід ненадовго провітрити кухню. Таким чином, якщо в приміщенні зібрався газ, він встигне хоч трохи вивітритися, і тоді ризик буде мінімізований. При цьому треба спочатку запалювати сірник, а лише потім відкривати газ на плиті.

Якщо ви помічаєте якісь дивні моменти в роботі вашої газової плити - коптить полум'я, замість синього воно стало жовтим, шипить або просвистує - відразу вимикайте її, перекрвайте вентиль, провітрюйте приміщення та викликайте газову службу.

4. Проводьте профогляд вашої техніки. Справність газової плити і внутрішньоквартирного газового обладнання - це відповідальність власників квартир. Робити профогляд бажано не рідше, ніж раз на три роки.

5. Подбайте про вентиляцію. Хороший повітрообмін - один з найбільш надійних способів профілактики вибуху, адже для вибуху газу потрібна його певна концентрація в повітрі. Зокрема, вентиляція повинна бути над вашим газовим обладнанням.

6. Подумайте над відмовою від газової плити. Зараз на ринку вистачає пропозицій більш безпечних електричних або індукційних плит, причому самого різного розміру і цінової категорії. Можливо, це для вас незвично, але допоможе захистити вас, ваших близьких та сусідів від трагедії.

7. Будьте пильні. Ви можете скільки завгодно дотримуватися всіх заходів безпеки, але ніхто не убезпечить вас від недобросовісних сусідів або інших форс-мажорів. Якщо ви чуєте запах газу за межами вашої квартири, сміливо телефонуйте в газову службу.

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На жаль, немає заходів, які давали б стовідсотковий захист від вибуху. Витік газу може виникнути на іншому поверсі, а від наслідків постраждають всі. Але внести свій невеликий внесок у мінімізацію ризиків вибуху може кожен.