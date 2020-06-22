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Понеділок, 22.06.2020
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Поради для пришвидшення зборів на роботу

Поради для пришвидшення зборів на роботу
Оновлено 06:26 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Бажаючи допомогти вам, ми підготували кілька працюючих лайфхаків, які дозволять заощадити дорогоцінні хвилини і зібратися швидко, але без нервів, інформує Ukr.Media.

Повернення до офісу відбувається із складнощами: людям знову доводиться адаптуватися до ранніх підйомів, кави на бігу і тісняви у громадському транспорті. Так само, коли ви переходили на віддалену роботу, зараз нормально відчувати стрес через зміну звичок.

Прокиньтесь і співайте

Порад для жайворонків немає — вони самі швидко прокидаються. Проте совам доведеться допомогти... Перш за все, звикніть перед сном ставити на тумбочку біля ліжка пляшку з водою і парою скибочок лимона — підкислена вода задіює ваші смакові рецептори і стимулює вироблення шлункового соку, що змусить організм підбадьоритися. Також можна протерти обличчя вологими серветками з освіжаючим ефектом — у їх складі шукайте ментол, ефірну олію апельсина або чайного дерева. Коли встанете з ліжка, вмийтеся кубиком льоду з відвару ромашки — він зволожить і підтягне шкіру.

Обробіть одяг парою

На вулиці стає тепло, а це означає, що ви можете одягнути до офісу улюблену сукню. Тим, хто носить речі з натуральних тканин, відомо, наскільки швидко вони мнуться. Щоб розправити сукню від складок без зайвих зусиль, повісьте її на вішалку і зачепіть із зворотного боку карниза для шторки у ванній. Поки ви приймаєте душ, пара від гарячої води вирівняє тканину за рахунок вологості та сили натягу. Навіть якщо кілька складок залишаться, пропрасувати їх праскою ви зможете за пів хвилини.

Поради, що робити, якщо вам не подобається робота

Об'єднуємо усі дії у рутину

Сидіти на кухні і чекати, поки закипить чайник — марна справа. Увімкніть його, йдучи до ванної кімнати, одночасно поставте нагріватися випрямляч для волосся і наклейте патчі під очі, які знімуть набряк шкіри. У душі нанесіть на обличчя зволожувальну маску і чистить зуби, поки вона працює. Кожен вигадає собі кілька занять, які легко поєднуються. Також радимо переглянути свій сніданок: немає сенсу витрачати 20 хвилин на варіння каші, коли можна посмажити яйця і зробити пасту. Під час приготування, щойно яєчний білок стане твердим з одного боку, візьміть лопатку і переверніть яйце — так страва швидше приготується. Для варіння макаронів закип'ятіть воду у чайнику, перш ніж заливати нею пасту. Поставте її варитися на таймер на 8-10 хвилин — у цей час займайтеся власними справами.

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Робота, Збори, Пунктуальність.

Автор:

Телеграф
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