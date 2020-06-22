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В Україні сьогодні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

В Україні сьогодні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
06:59 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.

Щорічно цей День проходить 22 червня, у день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя близько 8-10 млн українців. Рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва.

День пам’яті засновано указом Президента України № 1245/2000 від 17 листопада 2000 року, також Верховна Рада запровадила всеукраїнську хвилину мовчання у цей день.

Щорічно 22 червня відбувається приспущення державного прапору України з чорними стрічками на будинках та спорудах органів та установ державної влади.

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Окрім того, Держкомітет телебачення і радіомовлення має забезпечувати обмеження трансляції розважальних програм радіо і телебачення, а також о 10:00 переривати трансляцію передач, вшановуючи пам’ять загиблих у війні.

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Все по темі:

Верховна Рада, 22 Червня, День скорботи і вшанування пам'яті, жертв Другої світової війни.

Автор:

Телеграф
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