22 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

22 червня – 173-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 192 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 9 червня Юліанського календаря.

Яке свято 22 червня 2020

В Україні - День пам'яті і скорботи, в США святкують День цибулевих кілець, День радлера, День здорового глузду, у Сальвадорі - День вчителя, у Хорватії - День боротьби проти фашистів, на Гаїті - День президента, в Латвії - День пам'яті героїв битви під Цесисом.

Пам'ятні дати 22 червня, річниці та події

22 червня 1633 року італійський фізик, механік, астроном, філософ, математик, що зробив значний вплив на науку свого часу, перший, хто застосував телескоп для спостереження небесних тіл і зробив ряд видатних астрономічних відкриттів, засновник експериментальної фізики Галілео Галілей зрікся свого вчення про геліоцентричну систему світу. Галілей відомий як продовжувач учення Коперника. Вчений встановив, що Сонце обертається навколо своєї осі і на підставі своїх спостережень зробив висновок, що таке обертання властиво усім небесним тілам, а геліоцентрична система світу, запропонована система Коперника, є єдино вірною. Але в 1616 році комісія авторитетних італійських богословів оголосила вчення Коперника єретичним, а його книга «Про обертання небесних сфер» була внесена в список заборонених. У 1632 році Галілей видав свою книгу «Діалог про дві найголовніші системи світу – птолемєєвої і коперникову». Незабаром італійські інквізитори, вважаючи книгу єретичною, заборонили її продаж, а Галілея викликали в Рим, де зрадили суду. Слідство тягнулося з квітня до червня 1633 року. 22 червня в домініканському монастирі святої Мінерви, в тій же церкві, де його попередник Джордано Бруно вислухав смертний вирок, Галілей, стоячи на колінах, зрікся свого вчення. Останні роки життя він провів на своїй віллі Арчертри у Флоренції під домашнім арештом і постійним наглядом інквізиції. У листопаді 1979 року Папа римський Іоанн Павло II офіційно визнав, що інквізиція у 1633 році зробила помилку, силою змусивши відректися ученого від теорії Коперника.

В 1889 році Німеччина ввела пенсії по старості. Автором цієї першої у світі офіційної системи соціального страхування став Отто Бісмарк. Саме завдяки йому з'явилися і перші лікарняні каси, і кілька видів соціального страхування для робітників. На сьогодні німецька пенсійна система є однією з найсильніших у світі, вона пережила дві світові війни, грошові реформи та гіперінфляції. З самого початку пенсія, отримана від держави, була розроблена для підвищення рівня життя, який був досягнутий в ході свого трудового життя.

У 1910 році була відкрита перша в Європі повітряна пасажирська лінія - Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по якій курсував дирижабль «Німеччина».

У 1960 році відбувся офіційний розрив відносин між СРСР і Китаєм. Приводом став обмін образами між лідерами національних компартій. Микита Хрущов обізвав Мао Цзедуна сталіністом, а той не залишився в боргу, назвавши генсека СРСР ревизионистом. Відносини стали повільно відновлюватися після смерті Мао Цзедуна в 1976 році. Остаточно вони були відновлені при Горбачові, символом чого став його візит у Китай - перший за 30 років після правління Хрущова - в травні 1989 року.

У 1983 році НХЛ ввела овертайм - додаткові п'ять хвилин гри до першого гола у разі нічиєї в основний час.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 22 червня вшановує пам'ять святителя Кирила Олександрійського, архиєпископа і преподобного Кирила Білозерського, ігумена. У народі день назвали Кирилов. Вважається, що цей день настільки жаркий, оскільки літо повністю вступає в свої права, що сонце може спалити урожай.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися і сваритися, а то можливі сильні пожежі. Також не можна вбивати комарів після полудня, інакше їх стане набагато більше. В цей день потрібно утриматися від робіт з рослинами. Пересадки і посадки несприятливі.

Прикмети на 22 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- зоряне небо – до хорошого урожаю грибів;

- грім вранці – до тривалої негоди.

22 червня іменини

Іменини у Олександра, Кирила, Марфи, Марії, Фекли, Івана і Олексія.