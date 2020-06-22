Скачать
Понеділок, 22.06.2020
Вибух у Києві: у ДСНС надали оперативну інформацію
Вибух у Києві: у ДСНС надали оперативну інформацію
Зеленський: міжнародна спільнота не допустить РФ до G7, поки Кремль не поверне окуповані території
Зеленський: міжнародна спільнота не допустить РФ до G7, поки Кремль не поверне окуповані території
Інтер вдома переміг Сампдорію
Інтер вдома переміг Сампдорію
NASA може відправити зонд до найбільшого супутника Нептуна
NASA може відправити зонд до найбільшого супутника Нептуна

22 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

22 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
07:02 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
22 червня – 173-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 192 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 9 червня Юліанського календаря.

Яке свято 22 червня 2020

В Україні - День пам'яті і скорботи, в США святкують День цибулевих кілець, День радлера, День здорового глузду, у Сальвадорі - День вчителя, у Хорватії - День боротьби проти фашистів, на Гаїті - День президента, в Латвії - День пам'яті героїв битви під Цесисом.

Пам'ятні дати 22 червня, річниці та події

22 червня 1633 року італійський фізик, механік, астроном, філософ, математик, що зробив значний вплив на науку свого часу, перший, хто застосував телескоп для спостереження небесних тіл і зробив ряд видатних астрономічних відкриттів, засновник експериментальної фізики Галілео Галілей зрікся свого вчення про геліоцентричну систему світу. Галілей відомий як продовжувач учення Коперника. Вчений встановив, що Сонце обертається навколо своєї осі і на підставі своїх спостережень зробив висновок, що таке обертання властиво усім небесним тілам, а геліоцентрична система світу, запропонована система Коперника, є єдино вірною. Але в 1616 році комісія авторитетних італійських богословів оголосила вчення Коперника єретичним, а його книга «Про обертання небесних сфер» була внесена в список заборонених. У 1632 році Галілей видав свою книгу «Діалог про дві найголовніші системи світу – птолемєєвої і коперникову». Незабаром італійські інквізитори, вважаючи книгу єретичною, заборонили її продаж, а Галілея викликали в Рим, де зрадили суду. Слідство тягнулося з квітня до червня 1633 року. 22 червня в домініканському монастирі святої Мінерви, в тій же церкві, де його попередник Джордано Бруно вислухав смертний вирок, Галілей, стоячи на колінах, зрікся свого вчення. Останні роки життя він провів на своїй віллі Арчертри у Флоренції під домашнім арештом і постійним наглядом інквізиції. У листопаді 1979 року Папа римський Іоанн Павло II офіційно визнав, що інквізиція у 1633 році зробила помилку, силою змусивши відректися ученого від теорії Коперника.

В 1889 році Німеччина ввела пенсії по старості. Автором цієї першої у світі офіційної системи соціального страхування став Отто Бісмарк. Саме завдяки йому з'явилися і перші лікарняні каси, і кілька видів соціального страхування для робітників. На сьогодні німецька пенсійна система є однією з найсильніших у світі, вона пережила дві світові війни, грошові реформи та гіперінфляції. З самого початку пенсія, отримана від держави, була розроблена для підвищення рівня життя, який був досягнутий в ході свого трудового життя.

У 1910 році була відкрита перша в Європі повітряна пасажирська лінія - Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по якій курсував дирижабль «Німеччина».

У 1960 році відбувся офіційний розрив відносин між СРСР і Китаєм. Приводом став обмін образами між лідерами національних компартій. Микита Хрущов обізвав Мао Цзедуна сталіністом, а той не залишився в боргу, назвавши генсека СРСР ревизионистом. Відносини стали повільно відновлюватися після смерті Мао Цзедуна в 1976 році. Остаточно вони були відновлені при Горбачові, символом чого став його візит у Китай - перший за 30 років після правління Хрущова - в травні 1989 року.

У 1983 році НХЛ ввела овертайм - додаткові п'ять хвилин гри до першого гола у разі нічиєї в основний час.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 22 червня вшановує пам'ять святителя Кирила Олександрійського, архиєпископа і преподобного Кирила Білозерського, ігумена. У народі день назвали Кирилов. Вважається, що цей день настільки жаркий, оскільки літо повністю вступає в свої права, що сонце може спалити урожай.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися і сваритися, а то можливі сильні пожежі. Також не можна вбивати комарів після полудня, інакше їх стане набагато більше. В цей день потрібно утриматися від робіт з рослинами. Пересадки і посадки несприятливі.

NASA може відправити зонд до найбільшого супутника Нептуна

Прикмети на 22 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- зоряне небо – до хорошого урожаю грибів;

- грім вранці – до тривалої негоди.

22 червня іменини

Іменини у Олександра, Кирила, Марфи, Марії, Фекли, Івана і Олексія.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

История, Календарь, Церква, Именинники, Прикмети, Події, 22 Червня.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вибух будинку в Києві: у ДСНС підтвердили загибель двох людей (Відео)
02 Під завалами будинку на столичних Позняках знайшли ще одне тіло
03 ПСЖ запропонував Курзаві новий контракт на 4 роки
04 В Іспанії завершився надзвичайний стан, країна відкрила кордони
05 Челсі здобув вольову перемогу над Астон Віллою
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні сьогодні пройдуть дощі, температура до +30°
В Україні сьогодні пройдуть дощі, температура до +30°
Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
У Білорусі заарештували кандидата в президенти та його сина
У Білорусі заарештували кандидата в президенти та його сина
22 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
22 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся