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Збиття літака МАУ: Україна пригрозила Ірану звернутися в міжнародні суди

Збиття літака МАУ: Україна пригрозила Ірану звернутися в міжнародні суди
07:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
За словами президента, Іран звинуватив світову пандемію коронавірусу у затримці з доставкою бортових самописців в Київ.

Україна звернеться в міжнародні суди, якщо Іран не виконає своїх обіцянок у зв'язку зі збиттям українського літака МАУ.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

"Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку ми зможемо розраховувати на орієнтовану на результат політику іранського уряду", - зазначив він.

"Тому що вони не тільки не повертають нам чорні ящики. Йдеться також про їх обіцянки. Вони повинні принести офіційні вибачення. Вони повинні платити адекватні компенсації... Вони повинні робити те, що обіцяли. В іншому випадку у нас не буде іншого вибору – і вони знають нашу позицію – окрім як звертатися в міжнародні суди", - попередив Зеленський.

За словами президента, Іран звинуватив світову пандемію коронавірусу затримку з доставкою бортових самописців в Київ, але "ця проблема не може чекати нескінченно, тому що ми чекаємо вже досить довго".

Довідка. 8 січня в Ірані розбився літак «Міжнародних авіаліній України», що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великобританії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито «внаслідок ненавмисної людської помилки» і пообіцяв притягнути винних до відповідальності. Країни-учасниці Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ неодноразово вимагали від Ірану передати групі «чорні ящики» зі збитого лайнера.

Іран незабаром надішле самописці зі збитого МАУ до Франції

7 червня заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, щоІран досі не відповів на ноту України про врегулювання всіх питань у справі літака «Міжнародних авіаліній України.

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Все по темі:

МАУ, Boeing 737, Хасан Рухани, Тегеран-Київ.

Автор:

Телеграф
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