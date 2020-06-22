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У Гаазі поновлюються слухання у справі МН-17

У Гаазі поновлюються слухання у справі МН-17
08:02 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Чергові слухання у справі про катастрофу в 2014 році літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, відновляться в понеділок в окружному суді міста Гаага.

Попередній етап слухань відбувся з 8 до 10 червня. На ньому сторони, зокрема, повідомили про виконану роботу і зібрану інформацію. Очікується, що тепер у суді продовжать підготовку до початку розгляду справи по суті.

Як повідомлялося, нідерландська прокуратура висловила надію, що окружний суд Гааги зможе восени приступити до розгляду по суті справи про катастрофу на сході України пасажирського літака рейсу MH-17.

"Сторона обвинувачення хотіла б, щоб розгляд справи по суті стартував восени - у жовтні або листопаді", - йдеться в опублікованому судом повідомленні за підсумками минулих на цьому тижні слухань.

У прокуратурі вважають, що якщо захист не буде готовий до осені, то можна спочатку приступити до слухань з приводу тих обвинувачених, які вирішили, що вони не будуть представлені в суді адвокатами.

Нарешті, прокуратура сподівається, що до 22 червня 2020 року сторона захисту повідомить про те, яка додаткова інформація їй потрібна для підготовки до подальших слухань.

Захист же, зі свого боку, як зазначали в суді, раніше "закликав бути терплячими і попередив, що до 22 червня 2020 року не встигне передати всі свої запити. Також він не в змозі визначити, коли може бути готовий приступити до розгляду справи по суті ... Захист прекрасно усвідомлює необхідність розглянути справу якомога швидше".

Сторона захисту докладно пояснила, що на вивчення підсумків багаторічного розслідування обставин катастрофи у неї піде дуже багато часу. Крім того, в умовах пандемії коронавірусу Covid-19 виникають труднощі у контактах як із підзахисним Олегом Пулатовим, так і з експертами в різних сферах.

10 червня в нідерландській прокуратурі заявили, що не виявили жодних чинників, які б дозволяли виключити когось зі списку фігурантів справи про катастрофу пасажирського "Боїнга" на сході України в 2014 році.

Спочатку слухання були перервані в березні через спалах коронавірусу в світі. Тоді в Нідерландах оголосили, що будуть слухати в судах тільки термінові справи, а розгляд справи про катастрофу літака авіакомпанії Malaysia Airlines на Україні відклали до літа.

Розгляд ведеться стосовно чотирьох громадян Росії і України, які, як стверджують прокурори, були причетні до трагедії.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССД), до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії.

У вересні 2016 року ССД оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССД, це ракетна установка російської 53-й зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.

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19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов, наразі - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

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Гаага, Malaysia Airlines, МН-17, Судове засідання.

Автор:

Телеграф
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