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ВООЗ: Наслідки пандемії будуть відчутні в наступні десятиліття

ВООЗ: Наслідки пандемії будуть відчутні в наступні десятиліття
06:14 Сьогодні Телеграф Укринформ
Пандемія викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 все ще прискорюється, а її наслідки будуть відчутні ще десятки років. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус, передає DW.

"Ми знаємо, що пандемія — це значно більше, ніж криза в галузі охорони здоров'я. Це економічна криза, соціальна криза, а в багатьох країнах політична криза. Її наслідки будуть відчутні в наступні десятиліття", - сказав він.

На думку гендиректора ВООЗ, найбільшу загрозу нині несе не сам вірус, а "недолік глобальної солідарності та глобального лідерства".

За словами Гебреісуса, 21 червня у світі було зафіксовано понад 183 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, і це найбільший показник з початку пандемії. Всього у світі захворіли COVID-19 вже майже дев'ять мільйонів людей, понад 465 тисяч померли від хвороби.

На цей момент найскладнішою є ситуація у Північній і Південній Америках, а також в деяких країнах Азії.

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Як заявив Гебреісус, наступним викликом для систем охорони здоров'я є збільшення обсягів виробництва та дистрибуції дексаметазону — перших ліків, що знижують ризик смерті у хворих COVID-19.

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Все по темі:

ВООЗ, Тедрос Адханом Гебреисус, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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