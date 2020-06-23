Коронакриза: США призупиняють видачу робочих віз

Представники адміністрації президента США повідомили, що країна має намір призупинити видачу робочих віз до кінця 2020 року. Про це повідомляє Reuters.

"Президент Дональд Трамп подовжує і розширює зупинення дії деяких віз до кінця року, щоб американські робочі зайняли перше місце по мірі того, як ми оправляємося від економічних наслідків коронавірусу", - повідомили в Білому домі.

Завдяки такому рішенню, за даними джерел, в США звільниться до півмільйона робочих місць.

Даний указ поширюється на візи H-1B, H-2B, H-4, L-1 і деякі візи J-1.

H-1B використовуються для кваліфікованих робітників і широко поширені в технологічній галузі. Візи H-2B застосовуються до сезонним робітникам. Візи H-4 видаються подружжю власників віз H-1B. Візи J-1 видаються дослідникам, науковцям, в той час як візи L-1 використовуються для керівників, які переїжджають у США з посад за кордоном з одним і тим же роботодавцем.

Видача віз буде встановлена для зарубіжних фахівців, сезонних робочих віз, а також інших видів віз з деякими винятками.

Як повідомлялось, у квітні президент Дональд Трамп пообіцяв підписати указ про тимчасове припинення імміграції в США і заявив, що збирається призупинити видачу грін-карт через поширення коронавірусу.