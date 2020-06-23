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Вівторок, 23.06.2020
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23 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

23 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
07:17 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
23 червня – 174-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 191 день. В XX і XXI століттях цей день відповідає 10 червня Юліанського календаря.

Яке свято 23 червня 2020

У цей день світ відзначає День без образ, День народження друкарської машинки, Міжнародний Олімпійський день, Всесвітній день інформаторів, Міжнародний день вдів, День державної служби Організації Об'єднаних Націй.

В Україні святкується День держслужби, в США - День гідратації, День печенюжки, День рожевого фламінго, у Казахстані - День поліції, в Латвії - День Ліго, в Польщі, Нікарагуа - День батька, в Естонії - День перемоги, в Індії - Свято колісниць «Ратха Ятра», у Вірменії - День фізкультури, в Люксембурзі - Національне свято, в Канаді - День пам'яті жертв тероризму, у Молдові - День проголошення суверенітету.

Пам'ятні дати 23 червня, річниці та події

У 1803 році американський інженер і винахідник Роберт Фултон, що переїхав в той час із США до Франції, продемонстрував на річці Сена перше в світі парове судно. Воно було довжиною 20 м і шириною 2,4 м, йшло зі швидкістю 3 сайту проти течії. До речі, Фулто вважається проектувальником першого у світі підводного човна. У 1800 році він представив Наполеону практичну модель субмарини - «Наутілус».

У 1846 році бельгієць Адольф Сакс отримав патент на саксофон.

У 1868 році Крістофер Летем Шоулз зі штату Вісконсін запатентував друкарську машинку. Вона була розміром з великий стіл, клавіатура нагадувала рояль, друкувала машинка тільки великими літерами, причому друкарка не бачила результату своєї роботи, оскільки папір ховалася всередині. Але саме вона стала праобразом знаменитої розкладки QWERTY – перші шість клавіш у верхньому ряду клавіатури. Так виглядали клавіші на клавіатурі Шоулза. Правда, клавіші з цифрою 1 на машинці не було – винахідники визнали, що друкарки можуть користуватися замість неї буквою «I», так і Shift був доданий тільки через 10 років, але розкладка залишилася тією ж. Грошей, щоб запустити новинку у виробництво, у Шоулза не було, і він продав права на неї Філу Ремінгтон, відомому конструктору-зброярі. Його інженери довели розробку до розуму і випустили на ринок вже під назвою «Remington No.1». 1 березня 1873 року фірма Remington and Sons почала виробництво першої друкарської машинки в Нью-Йорку.

В 1964 році був запатентований гімнастичний обруч - Hula-Hoop. Історія наступна: спочатку хула-хупи стали виготовляти майстри з іграшок Річард Кнеррі і Артур Мерлін - засновники каліфорнійської компанії Wham-O. Не зовсім звичайне назва Wham-O означало звук, який видавала їх перша іграшка рогатка. Ідею хула-хупа їм підказав заїжджий житель Австралії, який розповів йому, що в його країні на уроках фізкультури діти крутять бамбукові обруч навколо талії. Недовго думаючи, Артур і Річард розробили власну версію кільця і провели перші випробування в початковій школі Пасадени. Обруч був запатентований 23 червня 1964 року. Винахідники пообіцяли подарувати дітлахам обручі, якщо вони навчаться добре їх крутити. До речі, ідея обруча була далеко не нова. Скам'янілі хула-хупи знаходили під час розкопок у Єгипті, їх клали в могили сановників. А в Британському музеї знаходиться стародавня ваза, на якій зображений атлет, що крутить обруч.

В 1993 році був заснований Олімпійський музей в Лозанні з ініціативи голови МОК Хуана Антоніо Самаранча.

У 2004 році уряд Японії дозволив клонування людських ембріонів в дослідницьких цілях.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 23 червня вшановує пам'ять священномученика Тимофія. В цей день в народі прийнято було звертати уваги на різні ознаки. Вважалося, що навіть дрібниці набувають пророчий сенс. Якщо на Тимофія відправитися в гості або запросити гостей, то можна забезпечити себе добробутом на цілий рік.

Що сьогодні не можна робити

Категорично заборонено скупитися. Не можна давати і брати в борг. Категорично заборонено просити підвищення зарплати або посади. Цей день вважається несприятливим для розв'язанням фінансових питань.

Повернення жорсткого карантину в Україні: що відсьогодні знову під забороною та за яких умов

Прикмети на 23 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- сонячний день, але голуби ховаються - до негоди;

- задушлива погода на сході сонця – буде дощ.

23 червня іменини

Іменини у Василя, Олександра, Антоніни, Ванди, Івана, Іллі, Йосипа, Тимофія, Ганни, Олексія, Семена, Феофана, Андрія, Миколу й Павла.

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История, Календарь, Церква, Пам'ятні дати, Події, 23 Червня.

Автор:

Телеграф
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