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У Міносвіти розповіли, на коли планують початок нового навчального року

У Міносвіти розповіли, на коли планують початок нового навчального року
09:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
За словами в.о. міністра, основне завдання – це збереження здоров'я учасників освітнього процесу.

Дата початку нового навчального року в школах залежить від епідеміологічної ситуації в Україні, але попередньо це 1 вересня.

Про це розповіла в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, пише "РБК-Україна".

Вона пояснила, що рішення про відкриття шкіл з 1 вересня або продовження навчання в режимі онлайн в Кабміні зараз немає.

"Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватися епідемічна ситуація, важко судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулися до школи. Але щоб умови навчання в школі були безпечними. Тому зараз ми готуємося до проведення ЗНО та вступної кампанії. Наше основне завдання – це збереження здоров'я учасників освітнього процесу", - пояснила чиновниця.

Мандзій також пояснила свої попередні слова щодо онлайн-школи в новому навчальному році.

"Я хочу спростувати фейк. У коментарі одному з телеканалів я сказала про те, що навчання вже буде з використанням тих інструментів і технологій, якими оволоділи вчителі. Але це не означає, що з 1 вересня ми перейдемо на дистанційне навчання. Живого спілкування ніхто не відміняв. В тому і суть школи", - сказала Мандзій.

"До кінця червня спільно з Міністерством охорони здоров'я готуємо додаткові протоколи, які будуть визначати заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня. Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригуючий навчання в наступному році, щоб кожен учитель зрозумів, як засвоїли матеріал його учні", - додала вона.

За її словами, за час карантину МОН не отримувало сигналів про скорочення або урізання зарплат вчителям.

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"Всі вчителі повинні були отримати повністю заробітну плату. В окремих випадках була інформація про дещо інший підхід до оплати праці вихователів дошкільної освіти. Але по школі таких звернень не було", - уточнила в. о. міністра.

Напередодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання в Україні з 25 червня до 17 липня.

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МОН, Онлайн, ЗНО, 1 вересня, Мандзій, Початок навчання.

Автор:

Телеграф
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