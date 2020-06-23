ДПА для випускників відмінили офіційно. Президент підписав Закон

Законопроект про внесення змін до законодавства щодо окремих питань завершення 2019-2020 навчального року офіційно опублікували в парламентській газеті Голос України від 23 червня.

Так, цей законопроект дозволяє випускникам складати державну підсумкову атестацію (ДПА) за бажанням.

Він набирає чинності з дня, наступного за його опублікуванням, тобто з 24 червня.

Законопроект має на меті мінімізацію ризиків захворювання на коронавірусну хворобу під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.

Передбачається зміна тривалості навчального року, а також надання учням, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання – шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений ВР 18 червня, про складання державної підсумкової атестації за бажанням.