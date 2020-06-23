Зеленський привітав держслужбовців із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав державних службовців із професійним святом та побажав, щоб їх робота викликала повагу і довіру громадян. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем державної служби. Сьогодні ми разом продовжуємо будувати державну службу нового зразка, яка базується на принципах фаховості, доброчесності та патріотизму", - наголосив Зеленський.

Також він додав, що саме від держслужбовців залежить успіх політичних, економічних і соціальних перетворень у країні.

"Нехай ваша щоденна робота й надалі викликає повагу і довіру громадян. Бажаю усім вам доброго здоров’я, благополуччя та відчутних результатів у професійній діяльності", - додав Президент.

Нагадаємо, як повідомили в уряді, на найближчому засіданні Кабміну до Верховної Ради планують внести новий законопроект про державну службу.