Зеленський привітав держслужбовців із професійним святом

"Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем державної служби. Сьогодні ми разом продовжуємо будувати державну службу нового зразка, яка базується на принципах фаховості, доброчесності та патріотизму", - наголосив Зеленський.
Також він додав, що саме від держслужбовців залежить успіх політичних, економічних і соціальних перетворень у країні.
"Нехай ваша щоденна робота й надалі викликає повагу і довіру громадян. Бажаю усім вам доброго здоров’я, благополуччя та відчутних результатів у професійній діяльності", - додав Президент.
Нагадаємо, як повідомили в уряді, на найближчому засіданні Кабміну до Верховної Ради планують внести новий законопроект про державну службу.