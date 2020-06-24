В Україні готуються відкривати другу хвилю лікарень для пацієнтів із коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я готується відкривати другу хвилю лікарень, визначених для госпіталізації пацієнтів із COVID-19, повідомив глава відомства Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в середу.

"У деяких областях із таким ставленням громадян різке зростання кількості осіб, яких госпіталізують, збільшується. У зв'язку з цим нам необхідно відкривати другу хвилю (лікарень - ІФ)", - сказав він.

Міністр додав, що в Україні значно зростає кількість госпіталізацій із COVID-19, а також кількість людей із пневмонією.

"За попередню добу кількість нових людей, яких протестували щодо пневмонії, становить 958 осіб - таких цифр у нас ще не було. Кількість людей із пневмонією різко зростає. І це результат нашої легковажності", - сказав він.