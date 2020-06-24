Під головуванням Зеленського сьогодні збереться нарада через ситуацію у західних областях

За дорученням Президента України Володимира Зеленського прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим терміново вилетіли до Івано-Франківської області, яка потерпає від негоди. Там вони проведуть зустріч з комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, після чого урядовці проведуть селекторну нараду з Президентом. Про це інформує пресслужба Глави держави.

"Насамперед треба їхати в наводнені населені пункти, де затоплені хати, городи, де люди не мають світла. Щоб допомогти, ми маємо розуміти масштаби збитків, маємо почути людей і побачити все на власні очі", – сказав Зеленський очільнику уряду.

Після оцінки ситуації "сьогодні вдень урядовці проведуть селекторну нараду з Президентом України для повідомлення останніх новин, узгодження дій та організації надання гуманітарної допомоги", зазначають у пресслужбі.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні вилетів в Івано-Франківську область для координації дій органів влади через негоду.