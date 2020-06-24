Як карантин змінив правила ЗНО-2020

У четвер, 25 червня, розпочинається зовнішнє незалежне тестування. Першим тестом, який складатимуть абітурієнти, буде математика. Про це повідомляє Українській центр оцінювання якості освіти.

"Для проходження тесту з математики зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування. Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску", - йдеться у повідомленні.

Процедура допуску до пункту тестування передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку «Дія» абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Абітурієнтам радять взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.

Речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання учасники ЗНО залишають у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

Український і регіональні центри оцінювання просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не забувати, що безпека – спільна справа.

Так, кожен учасник ЗНО отримав інструкцію з алгоритмом дій, у своїх особистих кабінетах. В пунктах тестування слід дотримуватися соціальної дистанції, в кожному пункті будуть відповідні відмітки.

Аудиторії будуть провітрюватися перед початком самого тестування і протягом дня. Виняток становлять ті аудиторі, де буде проводитися ЗНО з іноземної мови, оскільки в ньому передбачена частина аудіювання, яка потребує тиші й відсутності зайвих звуків ззовні.

Парти в аудиторіях, де буде проходити тестування, розміщені на відстані, за однією партою перебуватиме одна особа.

Для осіб, яких не буде допущено на пункт тестування через температуру вище 37,2, а також для тих, хто не зміг пройти тестування з поважних причин, проводитиметься додаткова сесія.

Для цього потрібно протягом 5 днів після тестування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви та перелік документів, які необхідно надати, можна знайти на сайті Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Також Міністерство освіти та науки та Український центр оцінювання якості освіти оприлюднили відеоролики з поясненнями, як будуть підготовані аудиторії до процедури ЗНО та пам’яткою абітурієнтам про безпечні умови ЗНО.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО розпочинається 25 червня тестуванням з математики. 30 червня - пройде ЗНО з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії.

На основну сесію ЗНО зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією через ускладнення паводкової ситуації в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях, УЦОЯО радить учасникам ЗНО з цих регіонів скласти тестування в додаткову сесію ЗНО.

Додаткова сесія ЗНО має пройти з 23 липня по 11 серпня.