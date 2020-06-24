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В Україні завтра переважно без опадів, на заході - дощитиме

В Україні завтра переважно без опадів, на заході - дощитиме
21:17 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
У четвер, 25 червня, в Україні переважно без опадів, удень 18-29° тепла. Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"25 червня у західних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Температура вночі 13-18°; вдень 24-29°, на Прикарпатті місцями 18-23°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 25 червня сухо. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°. У Київській області також без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

26-27 червня в Україні, крім західних областей, без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°, у західних областях 23-28°.

У Києві і столичному регіоні 26-27 червня без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32°.

28 червня вночі на Волині, Львівщині та Закарпатті, вдень у західних, місцями північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

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29 червня в більшості областей місцями короткочасні дощі, грози (вдень у західних областях повсюди дощ), вночі у південній та південно-східній частині без опадів.

Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень у західних, північних областях 23-29°, на решті території 28-34°, 29 червня на крайньому заході 20-25°.

У Києві і Київській області 28-29 червня місцями короткочасний дощ, гроза (вночі 28 червня без опадів). Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

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