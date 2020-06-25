Під час знайомства важливі три речі

Психологи ретельно аналізували наявні дослідження з даного питання і змогли скласти список з 3 важливих аспектів, на які люди звертають більше всього уваги, інформує Ukr.Media.

Перше враження, яке ми виробляємо на співрозмовників, виправити більше не вдасться: кожна людина володіє тільки однією спробою.

До яких висновків прийшли експерти:

Наявність татуювань

Рекомендує вас виключно з негативного боку: людям без причини приписуються безладні статеві контакти, проблеми з алкоголем і наркотиками, розгульний спосіб життя і незрілість.

Якщо ви хочете зробити правильне враження, то татуювання найкраще буде приховати.

Дешеве або брудне взуття

На цю деталь звертають увагу як жінки, так і чоловіки. Придбайте хоча б одну пару туфель, яка зможе показати вас як серйозну людину, якій можна довіряти.

Костюм

Якщо ваш діловий костюм ідеально сидить по фігурі, то це зіграє вам на руку: потенційний наймач побачить у вас з першого погляду першокласного фахівця, а партнери — людину, на яку можна покластися.

Єдина проблема полягає в тому, що в магазині такий комплект відшукати важко: доведеться заплатити кравцеві.