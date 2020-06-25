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Під час знайомства важливі три речі

Під час знайомства важливі три речі
Оновлено 00:25 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Психологи ретельно аналізували наявні дослідження з даного питання і змогли скласти список з 3 важливих аспектів, на які люди звертають більше всього уваги, інформує Ukr.Media.

Перше враження, яке ми виробляємо на співрозмовників, виправити більше не вдасться: кожна людина володіє тільки однією спробою.

До яких висновків прийшли експерти:

Наявність татуювань

Рекомендує вас виключно з негативного боку: людям без причини приписуються безладні статеві контакти, проблеми з алкоголем і наркотиками, розгульний спосіб життя і незрілість.

Якщо ви хочете зробити правильне враження, то татуювання найкраще буде приховати.

Дешеве або брудне взуття

На цю деталь звертають увагу як жінки, так і чоловіки. Придбайте хоча б одну пару туфель, яка зможе показати вас як серйозну людину, якій можна довіряти.

Поради для пришвидшення зборів на роботу

Костюм

Якщо ваш діловий костюм ідеально сидить по фігурі, то це зіграє вам на руку: потенційний наймач побачить у вас з першого погляду першокласного фахівця, а партнери — людину, на яку можна покластися.

Єдина проблема полягає в тому, що в магазині такий комплект відшукати важко: доведеться заплатити кравцеві.

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Этикет, Знайомство, Побаення.

Автор:

Телеграф
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