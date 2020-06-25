Під час знайомства важливі три речі

Перше враження, яке ми виробляємо на співрозмовників, виправити більше не вдасться: кожна людина володіє тільки однією спробою.
До яких висновків прийшли експерти:
Наявність татуювань
Рекомендує вас виключно з негативного боку: людям без причини приписуються безладні статеві контакти, проблеми з алкоголем і наркотиками, розгульний спосіб життя і незрілість.
Якщо ви хочете зробити правильне враження, то татуювання найкраще буде приховати.
Дешеве або брудне взуття
На цю деталь звертають увагу як жінки, так і чоловіки. Придбайте хоча б одну пару туфель, яка зможе показати вас як серйозну людину, якій можна довіряти.
Костюм
Якщо ваш діловий костюм ідеально сидить по фігурі, то це зіграє вам на руку: потенційний наймач побачить у вас з першого погляду першокласного фахівця, а партнери — людину, на яку можна покластися.
Єдина проблема полягає в тому, що в магазині такий комплект відшукати важко: доведеться заплатити кравцеві.