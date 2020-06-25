Сьогодні в Україні стартує ЗНО: які є особливості під час карантину

В Україні у четвер, 25 червня, стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020 року — тестуванням з математики. Цьогоріч ЗНО проводиться під час пандемії, тому під час складання тестів діють карантинні обмеження. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Повідомляється, що для проходження тесту з математики зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.

“Аби уникнути скупчення біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, протягом якого учасникові ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску”, — додали у центрі.

Цьогоріч процедура допуску до пункту тестування передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

“У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів чи електронної версії ID-картки у мобільному застосунку „Дія“ абітурієнта не буде допущено до пункту проведення ЗНО”, — наголосили в УЦОЯО.

У центрі підкреслили, що якщо учасник прибудете до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

“Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися”, — додали освітяни.

“Український і регіональні центри оцінювання просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не забувати, що безпека — спільна справа”, — йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО нагадали, що для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії ЗНО, проводиться додаткова сесія.

“Наразі в соціальних мережах ширяться чутки про перешкоди для вступу до закладів вищої освіти без оцінок за ДПА. Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, якщо випускник / випускниця поточного року хоче вступати до закладу вищої освіти, то обов’язково повинен / повинна складати ЗНО. Якщо у додатку до свідоцтва про загальну середню освіту у графі ДПА буде написано „звільнений(а)“, це не є перешкодою для вступу до ЗВО”, — роз’яснили у центрі. Раніше у Міносвіти вже давали більш детальне роз’яснення щодо звільнення від ДПА та ЗНО за бажанням.