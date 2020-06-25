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У Мін'юсті назвали найпопулярніші дитячі імена у 2020 році

У Мін'юсті назвали найпопулярніші дитячі імена у 2020 році
07:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Найпопулярнішими іменами для новонароджених стали Артем та Софія.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство юстиції України.

"Найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених діточок у 2020 році, стали Артем та Софія. У більшості регіонів ці імена були найбільш поширеними протягом цього року", - зазначається у повідомленні.

Також батьки найбільше віддавали перевагу таким чоловічим іменам, як Матвій, Максим, Давид, Нікіта, Михайло, Данііл, Богдан, Андрій, Олександр, Іван та Василь.

Серед дівочих імен доволі популярними виявилися Анастасія, Анна, Марія, Аліса, Вікторія, Вероніка, Поліна та Луна.

Як повідомлялося, у травні на Закарпатті батьки назвали свого новонародженого сина ім’ям Зеленський.

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Популярні, Міністерство юстиції України, Дитячі імена.

Автор:

Телеграф
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