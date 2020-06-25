СБУ ліквідувала конвертаційний центр із щомісячним обігом у 400 мільйонів

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях. Організатори надавали замовникам послуги з мінімізації податкових платежів до державного бюджету, легалізації доходів та переведення коштів у готівку. Незаконні фінансово-господарські операції здійснювали через низку фірм із ознаками фіктивності. Деякі з них були оформлені на підставних осіб, зокрема й мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели одночасні обшуки в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях учасників оборудки. Вилучено комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, гроші, дані про клієнтів та інші докази протиправної діяльності групи.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Зазначається, що наразі накладено арешт на вилучене майно та заблоковано банківські рахунки «конверту». Перевіряється інформація щодо можливої причетності організаторів схеми до фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «Л/ДНР».