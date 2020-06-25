В Україні посилять відповідальність за образу поліцейського

Відповідний законопроект мають намір розробити в МВС.

В Україні можуть посилити відповідальність за образу на адресу поліцейського.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, йому доручено розробити відповідний законопроект про збільшення штрафу, пише "РБК-Україна".

За словами Геращенка, це питання підняли після подій під судом у справі активіста Сергія Стерненка. Більш того, він заявив, що будуть вводити додаткову відповідальність для тих, хто труїть газовими балончиками поліцейських або інших учасників акції.

"Коли під відео сльозогінний газ використовується проти поліцейських або інших учасників акції - це вже не мирна акція протесту", - вважає Геращенко.

Як він розповів, що це буде додаткова кваліфікуюча ознака. В статті кримінального кодексу про хуліганство як обтяжуюча обставина вказується використання кастетів, біт, і туди додадуть ще і сльозогінний газ.

"Тоді за це можна буде отримати реальний термін", - додав заступник глави МВС.