У МВС знайшли винних у провалі реформи поліції

Новини України:Заступник глави МВС Геращенко вважає, що переатестація стала причиною розвалу поліції.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що провал реформи української поліції стався у зв'язку з переатестацію. Автором проекту була Хатія Деканоїдзе, яка очолювала Національну поліцію в 2015-2016 роках.

Про це йдеться в інтерв'ю Геращенка для "Радіо Свобода".

За словами заступника міністра, переатестація не тільки не дала ніякого результату, але і пропустила до виконання обов'язків одного з поліцейських, якого звинувачують у зґвалтуванні жінки в Кагарлику.

"Я вважаю, що переатестація, організована Хатією Деканоїдзе, призвела до розвалу поліції... Наприклад, один з двох ґвалтівників з кагарлицького відділення успішно пройшов переатестацію, організовану Деканоїдзе в 2016 році", - заявив Геращенко.

Раніше Деканоїдзе заявляла журналістам, що на свої посади після переатестації повернулися 93 відсотки старих кадрів. Геращенко не зміг підтвердити або спростувати ці цифри.

Нагадаємо, Геращенко також заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не несе відповідальності за недавні події в Кагарлику, Броварах та Одесі, а тому не повинен йти з посади.