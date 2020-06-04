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Рада підтримала проект постанови про захист прав дітей-сиріт

Рада підтримала проект постанови про захист прав дітей-сиріт
14:12 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Проектом постанови пропонується затвердити комплекс заходів, направлених на забезпечення і захист прав та інтересів дітей-сиріт.

Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови про звернення до Кабінету міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення належного соцзахисту дітей – вихованців інтернатних закладів, у тому числі дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа. Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, проектом постанови пропонується затвердити комплекс заходів, направлених на забезпечення і захист прав та інтересів дітей, що виховуються в закладах системи інституційного догляду та виховання дітей, а також дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа.

Так, з цією метою, зокрема, пропонується звернутися до Кабміну з наступними вимогами:

- невідкладно здійснити комплекс заходів, пов’язаних із соціальним супроводом дітей в умовах запровадженого карантинного режиму через поширення пандемії COVID-19 (забезпечити належний соціальний супровід дітей, які повернулися в сім'ї із закладів інституційного догляду, забезпечити працівників сфери соціального захисту населення, які здійснюють відвідування сімей, соціальний супровід дітей, товарами протиепідемічного призначення і засобами індивідуального захисту);

- подати на розгляд ВРУ пропозиції щодо внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо збільшення видатків на підвищення не менше ніж на 50% державної соцдопомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Крім того, подати пропозиції щодо грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, оплати послуг патронатного вихователя, соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, а також забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа.

Також пропонується у місячний строк з дня прийняття цієї постанови розробити та затвердити низку нормативних актів, державних стандартів соцпослуг, направлених на посилення соцзахисту та на забезпечення реалізації прав дітей.

У шестимісячний строк з дня прийняття цієї постанови пропонується забезпечити впровадження заходів з підготовки дитини, яка перебувала в закладі інституційного догляду та виховання дітей, до повернення до сім'ї та проживання в громаді (реінтеграції) або влаштування до сімейної форми виховання (інтеграції), підготовки до самостійного життя або підтриманого проживання.

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Також затвердити нормативно-правовий акт щодо забезпечення гарантованого першого робочого місця для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа та порядок постановки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Нагадаємо, що в інтернатах закладів освіти навчаються 96 318 дітей, майже третина з них здобуває освіту в спецзакладах для сиріт та дітей з особливими потребами.

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Верховна Рада, Права дитини, Діти-сироти, Проект постанови.
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