Зеленський готовий заплатити штраф за посиденьки в кафе під час карантину

Новини України:На сьогодні в Україні кафе і ресторанам дозволено приймати гостей лише на літніх майданчиках.

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий заплатити штраф у випадку, якщо його візит до хмельницької кав’ярні визнають порушенням карантину.

Так президент відповів на запитання місцевої журналістки, цитує Українська правда.

«Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив…. Мені сказали, запросили, я зайшов – усе там перевірили», – сказав він.

Учора в Telegram-каналі Офісу президента було оприлюднено фото, на якому зображений Зеленський за одним столиком з іще щонайменше п'ятьма людьми, зокрема й керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим, головою Хмельницької ОДА Дмитром Габінетом і мером Хмельницького Олександром Сімчишиним.

"Президент Володимир Зеленський прогулявся центральною частиною міста Хмельницького і скуштував каву в місцевій кав’ярні", - повідомила прес-служба. "Крута кава в Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кав’ярні виходять з карантину, приходимо до тями потихеньку від коронавірусної епідемії", - йдеться в Instagram президента України під іншим аналогічним фото, зробленим у тій самій кав’ярні.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що Кабінет міністрів в рамках ослаблення карантинних заходів планує з 5 червня дозволити кафе і ресторанам приймати відвідувачів всередині установ.

На сьогодні в Україні кафе і ресторанам дозволено приймати гостей лише на літніх майданчиках.