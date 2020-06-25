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Четвер, 25.06.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано нові 994 випадки COVID-19
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МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано нові 994 випадки COVID-19

МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано нові 994 випадки COVID-19
Оновлено 10:13 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter
25 червня (станом на 9:00) в Україні 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1753 випадки;
Волинська область — 2024 випадки;
Дніпропетровська область — 1069 випадків;
Донецька область — 399 випадків;
Житомирська область — 1337 випадків;
Закарпатська область — 2454 випадки;
Запорізька область — 561 випадок;
Івано-Франківська область — 2171 випадок;
Кіровоградська область — 636 випадків;
м. Київ — 4613 випадків;
Київська область — 2373 випадки;
Львівська область — 4627 випадків;
Луганська область — 75 випадків;
Миколаївська область — 377 випадків;
Одеська область — 1465 випадків;
Полтавська область — 301 випадок;
Рівненська область — 3248 випадків;
Сумська область — 277 випадків;
Тернопільська область — 1815 випадків;
Харківська область — 1947 випадків;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 645 випадків;
Чернівецька область — 4531 випадок;
Черкаська область — 616 випадків;
Чернігівська область — 506 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 червня 2020 року до Центру надійшло 1305 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 83 744 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Covid-19, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
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