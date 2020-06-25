В Україні планують збільшити штрафи за перевищення швидкості

Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт про збільшення суми штрафів за перевищення швидкості, наприклад пропонується встановити 3 400 грн штрафу за перевищення на більш ніж 50 км/год.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якщо людина перевищила до 50 км/год, то протягом 10 днів вона повинна заплатити 127,5 грн, якщо більше 50 км/год – 510 гривень (згідно з діючим законодавством - ред.). Ми підготували законопроєкт, щоб цифра була значно більшою, 3400 гривень для тих, хто перевищив більше ніж на 50 км/год.", - сказав Геращенко.

Він додав, що є прихильником того, щоб в Україні було як у Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу.

"У нас деякі глави держкомпаній, наприклад, отримують по 10 мільйонів гривень. Якщо штраф буде 2% від доходу – це вже 200 тисяч гривень за перевищення швидкості. І тоді це буде серйозно, і не буде хотітися порушувати. Це ідеальний варіант, і ми до нього поступово прийдемо", - зауважив Геращенко.

Він додав, що з "гонщиками", які неодноразово перевищують швидкість на дорогах, поліція працює окремо і проводить роз'яснювальну роботу, зокрема повідомляють про імовірність сісти у в'язницю.

"Штрафи, звичайно, не відповідають проблематиці. Ми повинні піднімати верхній поріг штрафу", - зауважив Геращенко.

За його словами, наразі в Україні встановлено близько 50 камер автоматичної фіксації порушень ПДР, а за два роки планується встановити близько тисячі камер по країні.

"Всього система розрахована на 6 тисяч камер, вона місяцями зберігає інформацію, і кожен, хто отримує штраф, може подивитися, де він порушив. Ми підключаємо до неї всі банки, і якщо людина згодна з тим, що вона порушила, вона за 30 секунд зі свого смартфона може розрахуватися. Наша мета – не збір грошей, а безпека на дорогах", - пояснив заступник міністра внутрішніх справ.

Коментуючи репліку про те, що штрафи при автоматичній фіксації виписуються на власників, а не на водіїв, Геращенко зауважив: "Машина, як і зброя, – засіб підвищеної небезпеки. Якщо у людини є дозвіл на рушницю, вона повинна зберігати її у себе, стежити за нею, а на полюванні може комусь видати тільки у своїй присутності".

Він додав, що, якщо власники довіряють свій автомобіль комусь, то інший водій також повинен добре володіти навичками водіння і не порушувати правила.

"Якщо я комусь дав свій автомобіль, а він вчиняє порушення, і мені приходять штрафи, тоді я йому скажу: або припиняй порушувати або ось, візьми і заплати, пересилаю йому QR-код, нехай платить. Якщо він відмовляється, тоді я просто поверну машину, навіщо мені це треба", - зауважив Геращенко.

Заступник міністра допускає спроби оскарження в судах таких штрафів, зокрема в КС, тому що відповідальність отримує не порушник, а власник.

"Але це не кримінальний процес, у якому потрібен доказ провини конкретної людини поза всяким сумнівом. Наше завдання – зменшити кількість жертв на дорогах, і власники автомобілів повинні розуміти, кому вони їх дають у користування", - додав Геращенко.

Він розповів, що з 1 липня в країні запускають й інші функції системи автоматичної фіксації: почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло та їзду смугою для громадського транспорту.

Як повідомлялося, 1 червня в Україні почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху, перші камери встановили в Києві та Київській області.