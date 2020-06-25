зеленський: Якщо не зупинити пандемію в Україні, отримаємо пік захворюваності прямо посеред літа

У випадку, якщо поширення захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 не зупинити, Україна отримає пік нових випадків всередині літа. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19, передає пресслужба Офісу Президента.

"При дотриманні заходів, розроблених урядом України для стримування поширення коронавірусної інфекції, не може відбуватися значного зростання кількості хворих. До того ж у деяких країнах заходи пом'якшують навіть більше, ніж в Україні", - повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

Зазначається, що міністр робить висновок, що "щоденні антирекорди захворюваності відбуваються через порушення карантину".

"У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за останні три дні втричі збільшили кількість штрафів для підприємств і закладів, які порушують карантин. Найбільше проблем у МВС бачать з громадським транспортом, де постійно порушуються дистанція та масковий режим. Також проблеми існують зі скупченнями людей. Загалом уже накладено штрафів на понад 5 мільйонів гривень", - повідомили в ОП.

Володимир Зеленський наголосив, що вважає недостатньою роботу з роз’яснення людям потреби дотримання карантинних заходів після пом’якшення правил.

"У нас у деяких регіонах заповнено вже понад половину ліжкомісць, а кількість хворих щодня зростає. Якщо не зупинити цього зростання, матимемо пік захворювання прямо посеред літа. Погано буде всім. Тоді ніхто не буде радий послабленню карантину", – сказав Президент.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що цього тижня була збільшена кількість інспекторів, які проводять перевірку закладів і роз’яснюють населенню необхідність дотримання карантинних заходів, з 700 до 2500 осіб.

Водночас міністр охорони здоров’я повідомив, що була покращена якість медичної допомоги, яку надають пацієнтам з COVID-19, і навіть після зростання кількості хворих не збільшуватиметься число тих, хто потребує підключення до апаратів ШВЛ.