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Четвер, 25.06.2020
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У ЗНО з математики взяли участь понад 150 тис. абітурієнтів
У ЗНО з математики взяли участь понад 150 тис. абітурієнтів

У ЗНО з математики взяли участь понад 150 тис. абітурієнтів

У ЗНО з математики взяли участь понад 150 тис. абітурієнтів
18:11 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Участь у ЗНО з математики у 2020 році взяли 152 180 осіб, що становить 81,79 % від загальної кількості зареєстрованих. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.

"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з математики взяли 152 180 осіб, що становить 81,79% від загальної кількості зареєстрованих", - йдеться у повідомленні.

Також 83 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 30 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 126 громадських спостерігачів.

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Найвища явка учасників на пункти тестування з математики у розрізі регіонів у місті Києві - 87,50%, у Чернігівській області - 86,81% та Київській області - 85,84%.

Нагадаємо, Шмигаль пообіцяв окрему сесію ЗНО для "заблокованих" паводком вступників.

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ЗНО, Абітурієнти.

Автор:

Телеграф
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