В Україні за добу вперше зареєстрували понад тисячу випадків коронавірусу

Станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадки COVID-19, за добу - 1 109 нових випадків. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби.