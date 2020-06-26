Опублікували правильні відповіді до ЗНО-2020 з математики

Цього року тест з математики складали понад 152 тисячі осіб.

У четвер, 25 червня, учасники основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року складали тести з математики. Цього року участь у тестуванні з математики взяли 152 180 осіб, що становить 81,79 % від загальної кількості зареєстрованих.

Сертифікаційна робота з математики налічувала 35 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (4 завдання), відкритої форми з короткою (8 завдань) та розгорнутою (3 завдання) відповіддю.

Під час визначення результатів ЗНО за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг "склав/не склав" – тобто мінімальний тестовий бал, який за виконання роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала учасника, який подолав цей поріг, буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів, і він зможе взяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики буде оголошено до 17 липня. Наразі ж Український центр оцінювання якості освіти опублікував правильні відповіді до тесту з математики основної сесії ЗНО 2020 року.