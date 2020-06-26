Скачать
П'ятниця, 26.06.2020
Українці останнім часом легше переносять COVID-19
Українці останнім часом легше переносять COVID-19
Одеська область в очікуванні паводків - людей готують до евакуації
Одеська область в очікуванні паводків - людей готують до евакуації
Фінал Кубка України відбудеться у Харкові
Фінал Кубка України відбудеться у Харкові
Експерт розповів секрет ідеального шлюбу Кейт і принца Вільяма
Експерт розповів секрет ідеального шлюбу Кейт і принца Вільяма

Через повені може зрости кількість інфекційних хвороб

Через повені може зрости кількість інфекційних хвороб
19:38 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
КИЇВ. 26 червня. УНН. Через підтоплення помешкань, сільськогосподарських угідь, гноєсховищ, сміттєзвалищ в результаті повені, зростає ризик спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.

"В умовах повені, паводків можливі підтоплення помешкань, сільськогосподарських угідь, гноєсховищ, сміттєзвалищ, у зв’язку з чим зростає ризик спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь“,- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за реальної загрози забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримуватися простих правил профілактики:

• обов’язково кип’ятіть питну воду. Не вживайте воду з децентралізованих джерел у місцях підтоплення, воду сумнівної якості з неперевірених джерел та наземних водойм. Бажано використовувати для пиття розливну бутильовану воду.

• не пийте воду з відкритих водойм, підтоплених або невідомих криниць та джерел, які можуть бути забрудненими. У випадку підтоплення, забруднення джерел водопостачання, звертайтесь до органів місцевого самоврядування. Відповідно до статті 18 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм.

• для харчування використовуйте тільки якісні продукти. Обов’язково дотримуйтесь технології приготування страв, особливо щодо термічної обробки м’ясних, кулінарних виробів з м’яса, риби, яєць тощо. Овочі та фрукти добре промийте питною водою, а для споживання дітьми — обдайте окропом.

• дотримуйтесь правил особистої гігієни та слідкуйте щоб їх дотримувались діти. Також після сходу води з ґрунту необхідно:

• провести рекультивацію земель (очистити поверхню ґрунту від сторонніх предметів (гілля, сміття тощо), перекопати городи і присадибні ділянки на глибину 20-25 см

; • індивідуальні вигреби та вбиральні (туалети) у разі переповнення водою спорожнити за допомогою асенізаційної машини та продезінфікувати хлорним вапном або іншим дезінфекційним засобом призначеним для цього;

• здійсніть чищення та дезінфекцію шахтових колодязів приватного та громадського користування;

• періодично здійснюйте лабораторні дослідження якості питної води джерел децентралізованого водопостачання;

• просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території. Все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції;

• проведіть дератизацію в місцях можливого скупчення гризунів;

• не вживайте продукти харчування, які були підтоплені або забруднені повеневою водою під час повені. Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і отримала ушкодження;

• не купуйте харчові продукти, овочі на стихійних ринках у невстановлених для торгівлі місцях;

• дотримуйтеся вимог особистої гігієни перед вживанням їжі, після відвідування туалету;

• не дозволяйте дітям гратися забрудненими іграшками.

В Україні за добу вперше зареєстрували понад тисячу випадків коронавірусу

Як повідомлялося, Кабмін виділив 754 млн грн на ліквідацію наслідків паводку в західних областях.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Инфекция, Паводки, Хвороби, Повені.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Посол Мельник: Стаття Путіна про Другу світову - неприхована погроза Європі
02 США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
03 Порошенко: Економічна криза у РФ дає шанс змусити агресора піти з Донбасу та Криму
04 Європейське агентство порекомендувало перший препарат для лікування COVID-19
05 Прем'єр Данії відклала весілля через саміт ЄС
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Євросоюз допоможе Україні боротися з повінню
Євросоюз допоможе Україні боротися з повінню
В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
Відома дата вступу до магістратури
Відома дата вступу до магістратури
Зеленський пообіцяв повернути окупований Росією Крим
Зеленський пообіцяв повернути окупований Росією Крим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся