Через повені може зрости кількість інфекційних хвороб

КИЇВ. 26 червня. УНН. Через підтоплення помешкань, сільськогосподарських угідь, гноєсховищ, сміттєзвалищ в результаті повені, зростає ризик спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.

"В умовах повені, паводків можливі підтоплення помешкань, сільськогосподарських угідь, гноєсховищ, сміттєзвалищ, у зв’язку з чим зростає ризик спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь“,- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за реальної загрози забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримуватися простих правил профілактики:

• обов’язково кип’ятіть питну воду. Не вживайте воду з децентралізованих джерел у місцях підтоплення, воду сумнівної якості з неперевірених джерел та наземних водойм. Бажано використовувати для пиття розливну бутильовану воду.

• не пийте воду з відкритих водойм, підтоплених або невідомих криниць та джерел, які можуть бути забрудненими. У випадку підтоплення, забруднення джерел водопостачання, звертайтесь до органів місцевого самоврядування. Відповідно до статті 18 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм.

• для харчування використовуйте тільки якісні продукти. Обов’язково дотримуйтесь технології приготування страв, особливо щодо термічної обробки м’ясних, кулінарних виробів з м’яса, риби, яєць тощо. Овочі та фрукти добре промийте питною водою, а для споживання дітьми — обдайте окропом.

• дотримуйтесь правил особистої гігієни та слідкуйте щоб їх дотримувались діти. Також після сходу води з ґрунту необхідно:

• провести рекультивацію земель (очистити поверхню ґрунту від сторонніх предметів (гілля, сміття тощо), перекопати городи і присадибні ділянки на глибину 20-25 см

; • індивідуальні вигреби та вбиральні (туалети) у разі переповнення водою спорожнити за допомогою асенізаційної машини та продезінфікувати хлорним вапном або іншим дезінфекційним засобом призначеним для цього;

• здійсніть чищення та дезінфекцію шахтових колодязів приватного та громадського користування;

• періодично здійснюйте лабораторні дослідження якості питної води джерел децентралізованого водопостачання;

• просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території. Все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції;

• проведіть дератизацію в місцях можливого скупчення гризунів;

• не вживайте продукти харчування, які були підтоплені або забруднені повеневою водою під час повені. Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і отримала ушкодження;

• не купуйте харчові продукти, овочі на стихійних ринках у невстановлених для торгівлі місцях;

• дотримуйтеся вимог особистої гігієни перед вживанням їжі, після відвідування туалету;

• не дозволяйте дітям гратися забрудненими іграшками.

Як повідомлялося, Кабмін виділив 754 млн грн на ліквідацію наслідків паводку в західних областях.