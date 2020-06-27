В Україні вводять обов'язкову підсумкову атестацію з математики

Обов’язкове ЗНО з математики, забезпечення якісного вивчення математики, відкриття Музею науки – ці та інші заходи передбачено планом проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/2021 навчальному році, ухваленим урядом 25 червня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

"Міжнародне дослідження PISA-2018 показало, що 36% наших 15-річних учнів не досягають базового рівня знання з математики. Однією з ініціатив, покликаних вирішити цю проблему, стало оголошення навчального року 2020/2021 Роком математичної освіти. Впродовж нього ми плануємо впровадити найбільш нагальні й потрібні дітям та освітянам новації, а також закріпити думку про те, що математика потрібна кожному з нас у повсякденному житті. Заходи Року математики охоплять дошкільну, повну загальну середню, позашкільну, професійно-технічну та вищу освіту", – зазначила заступник міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

План Року математичної освіти передбачає заходи, покликані забезпечити рівний доступ учнів до вивчення математики і застосування сучасних технологій навчання математики, удосконалити ресурсне забезпечення освітнього процесу, підвищити мотивацію школярів до вивчення математики та її застосування в житті, популяризувати математичну освіту.

Зокрема, починаючи з травня 2021 року здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.

Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено: збільшити кількості навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти; впровадити курси "Логіка", "Математична логіка" у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів; провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування Легоматематики в освітньому процесі; оснастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій; створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики; розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти; організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.

У квітні 2021 року також заплановано створити безкоштовний математичний онлайн-ресурс та розробити відповідний контент для учнів та вчителів математики.

Протягом червня-серпня 2021-го планується організувати літні «математичні школи» для вчителів та учнів, а на листопад заплановано відкриття Музею науки.

Рік математики було анонсовано у грудні 2019 року під час презентації Національного і Міжнародного звітів за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. 30 січня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні".