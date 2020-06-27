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В eHealth хочуть впровадити електронний кабінет пацієнта

В eHealth хочуть впровадити електронний кабінет пацієнта
12:40 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Також в електронній системі охорони здоров’я eHealth планується запровадити інші функції для громадян.

Міністерство охорони здоров’я України планує розвивати функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я eHealth та впровадити електронний кабінет пацієнта.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час брифінгу.

"Це система, в якій є електронна декларація, система, якою користуються люди при виписці і погашенні електронного рецепту за програмою "Доступні ліки". Це система, через яку виписується відповідне направлення до вузького спеціаліста. На мою думку, дуже вузький функціонал для користування громадянами України, для їх зручності. Я думаю, що за декілька років існування цієї системи цей функціонал необхідно було розширити", - сказав Степанов.

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Він повідомив, що додатково МОЗ планує запровадити у eHealth електронний кабінет пацієнта, де будуть всі медичні дані громадянина.

Також, за його словами, у системі планується запровадити інші функції.

"Наприклад, електронне свідоцтво про народження дитини, розширення електронних рецептів, розширення решти реєстрів. Все це буде направлено для зручності громадян", - зазначив Степанов.

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Все по темі:

МОЗ, Максим Степанов, eHealth.

Автор:

Телеграф
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