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COVID-19: Степанов поділився, скільки в Україні інфікованих медиків

COVID-19: Степанов поділився, скільки в Україні інфікованих медиків
09:50 Сьогодні Телеграф УНН
Станом на 27 червня в Україні на COVID-19 захворіло вже 6 515 медпрацівників.

З початку пандемії в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 3 086 дітей та 6 515 медпрацівників.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіло 948 осіб, з них 15 дітей, а також 95 медпрацівників…За весь час пандемії захворіло 42 065 людей, з них 3 086 дітей, а також 6 515 медпрацівників. При цьому, загалом одужала 18 701 особа, а летальних випадків 1 110", - зазначив він.

В МОЗ розповіли, скільки інфікованих COVID-19 потребують госпіталізації

Нагадаємо, в Україні на 8:45 27 червня зафіксовано вже понад 42 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - ще 948 нових хворих, що менше, ніж добою раніше.

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Все по темі:

МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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