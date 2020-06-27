COVID-19: Степанов поділився, скільки в Україні інфікованих медиків

Станом на 27 червня в Україні на COVID-19 захворіло вже 6 515 медпрацівників.

З початку пандемії в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 3 086 дітей та 6 515 медпрацівників.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіло 948 осіб, з них 15 дітей, а також 95 медпрацівників…За весь час пандемії захворіло 42 065 людей, з них 3 086 дітей, а також 6 515 медпрацівників. При цьому, загалом одужала 18 701 особа, а летальних випадків 1 110", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 27 червня зафіксовано вже понад 42 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - ще 948 нових хворих, що менше, ніж добою раніше.