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"100 днів на посаді": Венедіктова прозвітувала про досягнення ОГПУ

"100 днів на посаді": Венедіктова прозвітувала про досягнення ОГПУ
14:30 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прозвітувала про виконану роботу за 100 днів на посаді. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідний звіт.

"100 днів на посаді Генерального прокурора я організовую діяльність органів прокуратури та координую роботу правоохоронної системи у сфері протидії злочинності. Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звісно, "посадок". І вони є! Так, за гратами не ТОП-корупціонери і не політики першого ешелону – все ще попереду", - зазначила вона.

Так, за її словами, за весну, яка стала "символічною порою покарань", 4400 осіб визнані винуватими та засуджені до обмеження чи позбавлення волі. Серед них - 28 осіб, які вчинили корупційні злочини, 7 – кримінальні правопорушення, якими завдано збитків в особливо великих розмірах, 40 учасників організованих груп та злочинних організацій.

Також зазначається, що було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк.

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Окрім того, за її словами, вперше в Україні провели координаційну нараду керівників правоохоронних органів щодо стану протидії катуванням працівниками органів правопорядку, а також нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню.

Повідомляється, що зараз триває робота з проведення атестації прокурорів регіонального рівня. З 1 липня розпочнеться останній етап атестації – проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, етики та доброчесності.

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Все по темі:

ГПУ, Ирина Венедиктова, Офис гепрокурора.

Автор:

Телеграф
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