"100 днів на посаді": Венедіктова прозвітувала про досягнення ОГПУ

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прозвітувала про виконану роботу за 100 днів на посаді. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідний звіт.

"100 днів на посаді Генерального прокурора я організовую діяльність органів прокуратури та координую роботу правоохоронної системи у сфері протидії злочинності. Чого найбільше чекає від мене суспільство? Звісно, "посадок". І вони є! Так, за гратами не ТОП-корупціонери і не політики першого ешелону – все ще попереду", - зазначила вона.

Так, за її словами, за весну, яка стала "символічною порою покарань", 4400 осіб визнані винуватими та засуджені до обмеження чи позбавлення волі. Серед них - 28 осіб, які вчинили корупційні злочини, 7 – кримінальні правопорушення, якими завдано збитків в особливо великих розмірах, 40 учасників організованих груп та злочинних організацій.

Також зазначається, що було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк.

Окрім того, за її словами, вперше в Україні провели координаційну нараду керівників правоохоронних органів щодо стану протидії катуванням працівниками органів правопорядку, а також нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню.

Повідомляється, що зараз триває робота з проведення атестації прокурорів регіонального рівня. З 1 липня розпочнеться останній етап атестації – проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, етики та доброчесності.