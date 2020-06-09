Скачать
Вівторок, 09.06.2020
Зеленський хоче провести в Україні аудит літніх таборів
Зеленський хоче провести в Україні аудит літніх таборів
Справа MH17: у тілах екіпажу виявили уламки ракети "Бука"
Справа MH17: у тілах екіпажу виявили уламки ракети "Бука"
Суркісу запропонували план розвитку Динамо, у Шевченка буде новий помічник
Суркісу запропонували план розвитку Динамо, у Шевченка буде новий помічник
У Бельгії спостерігається зниження заражених на COVІD-19
У Бельгії спостерігається зниження заражених на COVІD-19

Офіс генпрокурора виявив порушення в роботі Холодницького

Офіс генпрокурора виявив порушення в роботі Холодницького
14:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що службове розслідування стосовно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького виявило ряд порушень в його роботі.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Службове розслідування завершено. Факти порушення вимог КПК, Закону "Про прокуратуру" та Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру знайшли своє підтвердження", - сказала вона.

Дисциплінарна скарга щодо Холодницького передана на розгляд дисциплінарної комісії.

Також Венедіктова додала, що з Холодницьким її пов'язують виключно робочі відносини.

Як повідомлялося, 26 травня генпрокурор Ірина Венедіктова оприлюднила відеозвернення, в якому заявила про бездіяльність САП і підкреслила, що це вимагає негайного реагування.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами САП.

У відповідь прокурори опублікували відкритий лист, в якому зазначили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП, а також спростували заяви генпрокурора щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП в ряді проваджень.

Зеленський доручив реформувати Службу зовнішньої розвідки

27 травня Венедіктова у відповідь закликала прокурорів САП навести приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках.

Однак в САП заявили, що політичні еліти запустили процеси перепідпорядкування їх діяльності певним цілям.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Назар Холодницкий, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора, Порушення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вбивство Джорджа Флойда: у США планують провести поліцейську реформу
02 "Нам вдалося розпалити вогонь": Надаль та Газоль зібрали 14 млн євро на боротьбу з коронавірусом
03 Суркісу запропонували план розвитку Динамо, у Шевченка буде новий помічник
04 Столтенберг назвав "найкращий спосіб запобігти конфлікту" з Росією
05 "Стосунки доведені до крайньої точки": КНДР "розчарувалася" в співпраці з Південною Кореєю
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ПриватБанк виграв справу у Верховному Суді
ПриватБанк виграв справу у Верховному Суді
На Черкащині в психоневрологічному інтернаті стався спалах коронавірусу, захворіла 21 особа
На Черкащині в психоневрологічному інтернаті стався спалах коронавірусу, захворіла 21 особа
Туреччина приваблює туристів за допомогою яскравого проморолику (Відео)
Туреччина приваблює туристів за допомогою яскравого проморолику (Відео)
Нікіта Добринін опублікував чуттєвє фото з Дашою Квітковою на акаунті Instagram
Нікіта Добринін опублікував чуттєвє фото з Дашою Квітковою на акаунті Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся