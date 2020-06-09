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Зеленський доручив реформувати Службу зовнішньої розвідки

Зеленський доручив реформувати Службу зовнішньої розвідки
14:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Президент Володимир Зеленський оприлюднив завдання Служби зовнішньої розвідки і доручив новому керівнику Валерію Кондратюку її реформувати.

Про це заявив повідомляє пресслужба глави держави.

"Розвідка має ефективно виявляти всі потенційні загрози та виклики українським інтересам і протидіяти їм. Здобування попереджувальної інформації щодо планів і намірів ворогів нашої державності, незалежності, нашого суверенітету – це ключова функція розвідки", – сказав Зеленський під час представлення новопризначеного голови СЗС Кондратюка.

За його словами, Служба зовнішньої розвідки також має ефективно супроводжувати політичний діалог щодо повернення окупованих територій.

"Чекаю від служби розвідувальну інформацію для вироблення оптимальної переговорної позиції України як у Мінську, так і під час засідання в Нормандському форматі. Ви маєте докласти всіх зусиль для збереження міжнародної підтримки України", – додав глава держави.

Крім того, Зеленський акцентував увагу нового голови СЗР на питанні захисту національних економічних інтересів України й наголосив, що гальмування невигідних нашій країні проєктів має бути точкою зосередження зусиль розвідки.

Служба також має сприяти українському ОПК в розробці й виробництві власних зразків озброєння та військової техніки.

"Науково-технічна інформація, здобута в інтересах українських підприємств, – це технологічний прорив нашої промисловості та нові робочі місця для громадян України", – зауважив Президент.

Не менш важливим є виявлення, запобігання та протидія ворожим інформаційним операціям.

Крім того, СЗР має опікуватися захистом українців за кордоном в умовах глобальних потрясінь, передусім пандемії коронавірусу, а також від посягань терористів і міжнародної злочинності.

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"Виконання цих завдань потребує оптимізації організаційної структури, всіх аспектів розвідувальної діяльності та професійної підготовки співробітників української зовнішньої розвідки. Валерію Віталійовичу, доручаю вам професійно реформувати Службу зовнішньої розвідки України, запровадивши сучасні моделі управління розвідувальною діяльністю, персоналом і стратегічними комунікаціями", – зазначив глава держави.

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