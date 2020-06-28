COVID-19 в Україні: за добу більше ніж 900 випадків захворювання

В Україн зафіксували вже майже 43 тисячі випадків коронавірусу COVID-19, за добу - 917.

В Україні на 9 годину 28 червня зафіксовано вже майже 43 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - менше тисячі нових хворих.

Про це повідомляється в даних системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 42 982 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 917 інфікованих - менше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом померли 1 129 людей, з них 19 - за останню добу.

Оновлених даних про одужалих поки немає, цифра днем раніше - 18 701 людей.