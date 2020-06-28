COVID-19: Степанов розповів, скільки медиків "підхопили" коронавірус

Міністр охорони здоров'я подылилвся, що від початку пандемії COVID-19 в Україні виявили у понад 6,5 тис. медиків.

З початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 42 982 людей, з них 6 580 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Загалом з початку пандемії захворіло 42 982 людини. З них 3 147 дітей, а також 6 580 медпрацівників. Загалом одужали 18 934 особи, а летальних випадків 1 129", - сказав Степанов.

Також він додав, що за минулу добу було здійснено 14 169 тестувань, з них 9 645 досліджень методом ПЛР та 4 524 методом ІФА.

В Україні на 9 годину 28 червня зафіксовано вже майже 43 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - менше тисячі нових хворих.