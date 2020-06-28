Осередки коронавірусу: Степанов виокремив регіони з найбільшим приростом COVID-19

За останню добу найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях. Про це на брифінгу 28 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 173, Рівненській області - 93, Закарпатській - 86", - сказав Степанов.

За його словами, за минулу добу захворіло 917 осіб, з них 61 дитина та 65 медпрацівників.

"Було госпіталізовано 237 осіб. Я можу сказати, що це такий черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих осіб", - наголосив міністр.

Він повідомив, що за останню добу зафіксовано 19 летальних випадків. При цьому одужало 233 пацієнти. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 42 982 людини. З них 3 147 дітей, а також 6 580 медпрацівників.

Загалом одужало 18 934 особи, а летальних випадків - 1129.

Також Степанов повідомив, що за попередню добу було здійснено 14 169 тестувань, з них 9 645 досліджень методом ПЛР, а також 4524 методом ІФА.