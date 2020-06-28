МОЗ дозволяє не носити маску на пляжі, однак є умови

Максим Степанов заявив, що на пляжі можна не носити маску, але за певних умов.

При дотриманні соціальної дистанції носіння маски на пляжі не обов'язкове.

Про це на брифінгу 28 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Те, що стосується пляжів, робота яких дозволена в умовах адаптивного карантину. На пляжі ... основною рекомендацією є дотримання соціальної дистанції. Носити маски на повітрі немає потреби, якщо ви не знаходитеся у великому скупченні людей.

Якщо ви дотримуєтесь соціальної дистанції, яка складає 1,5 метра, то користуватися масками в такому випадку не потрібно. Якщо ж ... є велике скупчення людей, то заради вашої безпеки треба користуватися маскою", - сказав Степанов.

Станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19, за добу - 917 нових випадків.