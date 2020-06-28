МОЗ дозволяє не носити маску на пляжі, однак є умови

При дотриманні соціальної дистанції носіння маски на пляжі не обов'язкове.
Про це на брифінгу 28 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
"Те, що стосується пляжів, робота яких дозволена в умовах адаптивного карантину. На пляжі ... основною рекомендацією є дотримання соціальної дистанції. Носити маски на повітрі немає потреби, якщо ви не знаходитеся у великому скупченні людей.
Якщо ви дотримуєтесь соціальної дистанції, яка складає 1,5 метра, то користуватися масками в такому випадку не потрібно. Якщо ж ... є велике скупчення людей, то заради вашої безпеки треба користуватися маскою", - сказав Степанов.
Станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19, за добу - 917 нових випадків.