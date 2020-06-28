Коронавірус в Україні: в МОЗ визначились з долею дитячих літніх таборів

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що дитячі табори в Україні не відкриють до 31 липня.

Дитячі оздоровчі табори в Україні заборонено відкривати до 31 липня, адже через велике скупчення дітей може виникнути спалах COVID-19.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ви можете просто знати, що таке дитячий оздоровчий табір, це велика кількість наших дітей, які їдуть відпочивати, які приїжджають з різних регіонів, які потім знаходяться всі разом певний період часу. Друге – під час відпочинку в цих оздоровчих таборах можливі спалахи COVID-19. І саме тому з таких причин, тому що це масова кількість дітей, які знаходяться разом, було прийнято рішення щодо заборони відкриття таборів відпочинку дитячих до 31 липня 2020 року”, - сказав Степанов.

За інформацією КМДА, у Києві дитячі табори та оздоровчі заклади на період карантину працювати не будуть