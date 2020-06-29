День Петра і Павла: прикмети, історія та традиції свята

Православна церква відзначає День Петра і Павла 12 липня. Святі широко шануються віруючими з давніх часів, тому в свято існують усталені народні звичаї та прикмети.

Історія свята Петра і Павла

День Петра і Павла - християнське свято на честь святих апостолів Петра і Павла, це свято, яке відзначається 12 липня за новим стилем. Католицька церква відзначає День Петра і Павла - 29 червня.

Це свято відоме з часів раннього християнства і святкувалося в Римській імперії, як на Сході, так і на Заході. Він названий на честь апостолів Петра і Павла, які проповідували християнство по всьому світу. Обидва вони прийняли мученицьку смерть за віру - з різницею в один рік.

В цей день в 258 році в Римі були перенесені їх мощі. Однак зміст цієї події втратилося в століттях, і тепер це свято сприймається як поминання мучеництва обох апостолів.

Почитати святих великомучеників стали відразу після їх страти. Для перших християн місце їх поховання було священним. У IV столітті Костянтином Великим були споруджені храми в честь святих апостолів у Римі і Константинополі. Спільне святкування - 29 червня (ст. ст.) - вже в перші століття християнства було поширене. Православна Церква в день пам'яті цих святих, прославляє духовну твердість святого Петра і розум святого Павла, прославляє в них образ звернення грішних і тих, хто виправляється: в Петрі - образ грішного від Господа і що покаявся, у Павлові - образ того, хто чинив опір проповіді Господній і потім повірив.

За церковними переказами, князь Володимир привіз з Корсуня ікону святих апостолів Петра і Павла, яка згодом була піднесена в дар Новгородському Софійському собору. У цьому ж соборі досі збереглися фрески XI століття із зображенням апостола Петра. У Київському Софійському соборі є настінні розписи, що зображують святих, вони відносяться до XI–XII століттям.

Слов'янські традиції на свято Петра і Павла. Існував звичай у це свято влаштовувати гулянки, водити хороводи і гойдатися на гойдалці. Іноді затівали гри з угадуванням: хлопці ходили серед дівчат, закривши обличчя хустками. Вгадати передбачалося незабаром зіграти своє весілля.

Раніше до цього свята ретельно готувалися, адже день Петра і Павла символізував закінчення купальських свят і літніх весіль, а також підготовку до сінокосу.

Готуючись до свята, люди наводили порядки в своїх будинках і дворах, робили букети і вінки з різних польових квітів, з якими потім йшли на церковну службу. Також в цей день пекли коржі, які в народі називалися мандариками, в честь подорожей по світу святих апостолів Петра і Павла, і влаштовували справжні свята з піснями, танцями та змаганнями.

В цей день традиційно прийнято було влаштовувати сімейні святкові обіди і проводити час, спілкуючись з близькими на природі.

Разом з святами Аграфени Купальниці та Івана Купала Свято складає єдиний святковий цикл, що знаменує повний розквіт природних сил.

На західній Україні існувало повір'я, що ключі від землі святий Петро зберігає весь рік, а з приходом весни він передає їх святому Юрію; в Петрів день ключі знову повертаються до Петра, і тоді вже наближається настання осені.

У Сербії апостола Петра вважають, що "він роз'їжджає на златорогому олені по небесному полю над колосистими земними нивами".

У народі цей день вважався повним розквітом природних сил, екватором літа, коли в силу вступають сорок спекотних днів.

Однією з головних традицій на День Петра і Павла є звичай "вартувати сонце". Цей обряд був призначений для молодіжних розваг. Жителі сіл збиралися разом і йшли на околицю села, вибирали саме піднесене місце і вдивлялися в небо, щоб швидше побачити схід сонця. У ніч перед сходом хлопці та дівчата до світанку палили вогнища, на яких готували кашу, танцювали і веселилися.

Ще одним традиційним гулянням вважалася "гра весілля". У Петрова день для святкування була характерна любовно-шлюбна тематика. "Нареченим" був хтось із юнаків, а на роль "нареченої" вибирали сміливу, швидку і артистичну жінку середніх років. Відомо, що під час гулянь прикрашали два колеса, на них садили "нареченого" і "наречену", і здійснювали різні весільні обряди".

Відомо, що в Петрів день у слов'ян заведено ходити до церкви, йдуть до церкви, ставлять свічки і моляться біля ікони апостолів, а після водять хороводи, гойдаються на гойдалках і, звичайно, ворожать.

Також молодь іноді влаштовувала ігри з угадуванням. Хлопці ходили серед дівчат, закривши обличчя хустками. Того, хто вгадував, передбачалося незабаром зіграти своє весілля.