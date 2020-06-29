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Понеділок, 29.06.2020
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Генератори, насоси, та намети: Україна отримає допомогу від ЄС

Генератори, насоси, та намети: Україна отримає допомогу від ЄС
14:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Євросоюз продовжує надавати Україні надзвичайну допомогу через Механізм ЄС із цивільного захисту для боротьби з наслідками руйнівної повені, і вже сьогодні повітряним шляхом будуть доправлені технічні засоби для ліквідації наслідків лиха та гуманітарний вантаж для населення уражених районів.

Про це у понеділок у Брюсселі під час брифінгу для преси розповів речник Єврокомісії з питань бюджету, людських ресурсів, гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Балаш Уйварі (Balazs Ujvari), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні літак, який був наданий урядом Італії, доставить в Україну насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензинові пили, генератори та намети для постраждалого населення. Протягом вихідних днів Швеція оголосила про намір надіслати в Україну протиповеневі бар’єри, шланги для відкачування води та технічних експертів», - сказав речник.

Як вже повідомляв Укрінформ, 25 червня Координаційний центр ЄС з надзвичайних ситуації (Emergency Response Coordination Centre - ERCC) отримав запит від України по допомогу в подоланні наслідків повені, що вразила південно-західні райони країни. Перелік матеріалів та спеціального обладнання, яке ЄС надсилає в Україну, сформований за цим запитом. Єврокомісія допомагає Україні оцінювати масштаб лиха та завданої шкоди з використанням супутникової картографічної системи ЄС «Copernicus».

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За станом на 29 червня у чотирьох західних областях України – Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській, - залишаються підтопленими через негоду 70 населених пунктів. За даними ДСНС України, таких постраждалих від повені населених пунктів було 349. На сьогодні залишаються зруйнованими 150,5 км автодоріг та 83 мости, при цьому стихія пошкодила 582 кілометри доріг та 220 мостів.

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Все по темі:

ЄС, Гуманітарна допомога, Балаш Уйварі.

Автор:

Телеграф
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