Опитування показало, що українці бажають бачити українське меню

1% респондентів мають думку, що меню має бути обов'язково російською мовою і додатково українською, де більшість цього бажає. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені сьогодні на сайті Київського міжнародного інституту соціології.

40% громадян України вважають, що меню в кафе і ресторанах має бути надруковано українською та російською мовами у закладах харчування на всій території країни.

"Останнім часом було багато дискусій про те, якою мовою – українською та/або російською – має бути опис страв у їдальнях, закусочних, кафе і ресторанах (крім таких мов, як англійська та інші). З яким твердженням ви згодні більшою мірою?" - запитали у респондентів.

За даними дослідження, найчастіше українці обирали відповідь «українською та російською мовами на всій території країни» – 40%.

На другому місці – альтернатива «обов'язково українською мовою і додатково російською мовою, де більшість населення цього бажає» (27%), на третьому – «тільки українською мовою на всій території країни» (25%), на четвертому – «обов'язково російською мовою і додатково українською мовою, де більшість цього бажає» (1%).

"Таким чином, 92% вважають, що меню українською мовою обов'язково має бути на всій території України. Російською мовою обов'язково на всій території має бути на думку 41% респондентів", - зазначають соціологи.

Відповідь «інше» обрали 2% опитаних, «важко сказати» – 4%.

*** Опитування проведено з 20 по 23 червня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%.