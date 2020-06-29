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Понеділок, 29.06.2020
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Синоптики прогнозують в Україні спеку, дощі та грози

Синоптики прогнозують в Україні спеку, дощі та грози
21:08 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
В Україні 30 червня в окремих областях очікуються дощі з грозами та шквалами, температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

"Уночі та вранці у західних областях значі дощі з грозами, вдень у північних, центральних та південних областях короткочасні грозові дощі; в окремих районах град, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 5-10м/с, при грозах місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°, у південних та східних областях 30-34°; у західних областях вночі 13-18°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

У Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°. На Київщині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Вітер західний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

Згідно з прогнозом, у східній частині, вночі 1 липня на Лівобережжі, вдень 2 липня і у західних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 29-34°.

На Київщині 1-2 липня опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

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Синоптики прогнозують у західних, північних, Вінницькій, 4 липня місцями і в Черкаській областях короткочасні дощі, грози, 3 липня на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ, на решті території без опадів.

Температура у західних областях вночі 13-18°, вдень 22-28°; на решті території вночі 15-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 27-33°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 31-36°.

У столичному регіоні 3- 4 липня короткочасні дощі, грози (вночі 3 липня місцями). Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

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Все по темі:

Синоптики, Дощі, Київщина.

Автор:

Телеграф
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