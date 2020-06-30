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Вівторок, 30.06.2020
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30 червня 2020 - цей день в історії, прикмети та іменинники

30 червня 2020 - цей день в історії, прикмети та іменинники
07:24 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
30 червня – 181-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 184 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 17 червня Юліанського календаря.

 Яке свято 30 червня 2020

У цей день світ відзначає Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день астероїда, День «Секунди координації», Міжнародний день парламентаризму.

В Азербайджані - День закоханих, в США - День прикиду, День коктейлю «Май Тай», День національної організації жінок, у Білорусі - День економіста, в Домінікані - День вчителя, у Конго - День незалежності, у Судані - День революції, в Гватемалі - День армії, в Єгипті - Річниця протестів, в ЦАР - День молитви.

Пам'ятні дати 30 червня, річниці та події

У 1894 році в Лондоні був відкритий знаменитий Тауерський міст. Історія наступна: у другій половині 19 століття із-за збільшеного автомобільного та пішохідного руху в районі порту в Іст-Енд британської столиці постало питання про будівництво нової переправи схід «Лондонського мосту». У 1876 році був створений комітет для розв'язання цієї проблеми, який організував конкурс на найкращий проект майбутнього моста. В 1884 році був оголошений переможець і прийнято рішення про будівництво мосту, запропонованого інженером Горасом Джонсом. Після його смерті в 1887 році будівництво очолив Джон Вольф-Беррі. Будівельні роботи почалися 21 червня 1886 року і тривали протягом 8 років. На будівництво було витрачено понад одного мільйона фунтів. 30 червня 1894 року міст був урочисто відкритий Принцом Уельським Едуардом і його дружиною принцесою Олександрою. Тауер брідж, або Тауерський міст, виконує важливу функцію: в нормальному режимі за нього їде нескінченний потік машин. У певні години міст розсовується, щоб пропустити велике судно. 60-метрові цегляні підвалини мосту імітують форму готичних веж. Крім проїзної частини, на мосту влаштовано перехід для пішоходів, службовець для зв'язку між берегами при розведеному нижньому прольоті і обслуговується сходами і ліфтами всередині веж. Тауер брідж вже більше ста років є візитною карткою британської столиці. Англійці ласкаво називають його «сталевим скелетом в кам'яній сорочці». З веж мосту відкривається чудовий вид на місто, а на його тлі люблять фотографуватися туристи зі всього світу.

У 1905 році Альберт Ейнштейн у статті «Про електродинаміку рухомих тіл» виклав основи Теорії відносності.

У 1948 році вчені Вільям Шоклі, Уолтер Братейн і Джон Бардін з «Bell Laboratories» оголосили про створення транзистора.

У 1997 році у Великобританії вийшла перша книга про Гаррі Поттера - «Гаррі Поттер і філософський камінь».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 червня вшановує пам'ять святого Мануїла. У народі день назвали Мануїл Сонцестій. В цей день сонце довго стоїть у зеніті, тому кажуть, що рослини 30 червня дуже швидко ростуть.

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Що сьогодні не можна робити

Вважалося, що 30 червня нечиста сила до хат підходить, намагається переманити, потягти людини. Без потреби не потрібно виходити з дому.

Прикмети на 30 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- гроза - буде хороший урожай;

- вечірня веселка - до хорошої погоди;

- багряний захід сонця - скоро підніметься вітер, піде дощ.

30 червня іменини

Іменини у Ісмаїла, Йосипа, Пелагеї, Микити, Кирила, Діни і Максима.

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Все по темі:

История, Календарь, Церква, Прикмети, Події, 30 Червня, Іемнинники.

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Телеграф
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