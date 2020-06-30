30 червня 2020 - цей день в історії, прикмети та іменинники

30 червня – 181-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 184 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 17 червня Юліанського календаря.

Яке свято 30 червня 2020

У цей день світ відзначає Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день астероїда, День «Секунди координації», Міжнародний день парламентаризму.

В Азербайджані - День закоханих, в США - День прикиду, День коктейлю «Май Тай», День національної організації жінок, у Білорусі - День економіста, в Домінікані - День вчителя, у Конго - День незалежності, у Судані - День революції, в Гватемалі - День армії, в Єгипті - Річниця протестів, в ЦАР - День молитви.

Пам'ятні дати 30 червня, річниці та події

У 1894 році в Лондоні був відкритий знаменитий Тауерський міст. Історія наступна: у другій половині 19 століття із-за збільшеного автомобільного та пішохідного руху в районі порту в Іст-Енд британської столиці постало питання про будівництво нової переправи схід «Лондонського мосту». У 1876 році був створений комітет для розв'язання цієї проблеми, який організував конкурс на найкращий проект майбутнього моста. В 1884 році був оголошений переможець і прийнято рішення про будівництво мосту, запропонованого інженером Горасом Джонсом. Після його смерті в 1887 році будівництво очолив Джон Вольф-Беррі. Будівельні роботи почалися 21 червня 1886 року і тривали протягом 8 років. На будівництво було витрачено понад одного мільйона фунтів. 30 червня 1894 року міст був урочисто відкритий Принцом Уельським Едуардом і його дружиною принцесою Олександрою. Тауер брідж, або Тауерський міст, виконує важливу функцію: в нормальному режимі за нього їде нескінченний потік машин. У певні години міст розсовується, щоб пропустити велике судно. 60-метрові цегляні підвалини мосту імітують форму готичних веж. Крім проїзної частини, на мосту влаштовано перехід для пішоходів, службовець для зв'язку між берегами при розведеному нижньому прольоті і обслуговується сходами і ліфтами всередині веж. Тауер брідж вже більше ста років є візитною карткою британської столиці. Англійці ласкаво називають його «сталевим скелетом в кам'яній сорочці». З веж мосту відкривається чудовий вид на місто, а на його тлі люблять фотографуватися туристи зі всього світу.

У 1905 році Альберт Ейнштейн у статті «Про електродинаміку рухомих тіл» виклав основи Теорії відносності.

У 1948 році вчені Вільям Шоклі, Уолтер Братейн і Джон Бардін з «Bell Laboratories» оголосили про створення транзистора.

У 1997 році у Великобританії вийшла перша книга про Гаррі Поттера - «Гаррі Поттер і філософський камінь».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 червня вшановує пам'ять святого Мануїла. У народі день назвали Мануїл Сонцестій. В цей день сонце довго стоїть у зеніті, тому кажуть, що рослини 30 червня дуже швидко ростуть.

Що сьогодні не можна робити

Вважалося, що 30 червня нечиста сила до хат підходить, намагається переманити, потягти людини. Без потреби не потрібно виходити з дому.

Прикмети на 30 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- гроза - буде хороший урожай;

- вечірня веселка - до хорошої погоди;

- багряний захід сонця - скоро підніметься вітер, піде дощ.

30 червня іменини

Іменини у Ісмаїла, Йосипа, Пелагеї, Микити, Кирила, Діни і Максима.